美銀：殖利率曲線可能出現1980年代以來最嚴重的倒掛

如果美國銀行對聯準會政策預期是準確的，美債殖利率曲線倒掛還會進一步深化，到 1980 年代以來最嚴重的程度。

美銀美國利率策略主管 Meghan Swiber 發布報告指出，倒掛的程度將取決於最終利率，這可能在很大一部分由通貨膨脹決定。

兩年期美國公債殖利率周二 (9 日) 比 10 年期公債殖利率，高出近 50 個基點，上一次出現這種幅度的側掛是在 2000 年 8 月。Swiber 指出，這是基於利率將從目前的 2.25% 至 2.5% 的區間達到 3.5% 左右的預期。

2 年 / 10 年美債殖利率曲線 (圖表取自 Zero Hedge)

Swiber 寫道，如果預期峰值上升 0.5 個百分點至 4%，而市場對貨幣政策中性利率的評估沒有變化，那麼曲線倒掛的幅度將達到 85 個基點。

她認為，如果中性利率也上升，最終利率上升 0.5 個百分點，可能會使殖利率曲線趨平至僅 60 個基點。

在過去 12 到 18 個月中，殖利率曲線斜率一直是關注的焦點，因為過去幾十年的持續倒掛，最終將伴隨著經濟衰退。 2000 年 4 月，美國財政部回購債務，遇上聯準會緊縮，2 年與 10 年曲線倒掛多達 56 個基點。

從歷史上看，倒掛的時間增長，往往預示著未來的市場低迷。自 2000 年以來，有兩個主要例子：在 2006-2007 年，殖利率曲線在較長時間內反轉，並成為 2008-2009 年大衰退的前兆。此前，類似的情況發生在 2000 年，預示著 2001-2003 年的市場崩潰。

1980 年代初，當聯準會主席沃克 (Paul Volcker) 上調利率至 20%，以應對通貨膨脹時，美債曲線曾到達負 200 多個基點。