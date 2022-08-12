電動車新創公司Fisker尋求2023年增產及在美生產可能性

電動車新創公司 Fisker Inc (FSR-US) 周五 (12 日) 表示，它正在尋求 2024 年在美國製造的車型選擇，並考慮在 2023 年下半年增加其首款汽車 Ocean SUV 的產量。

根據《降低通膨法案》，美國製造業的某些車型有資格獲得稅收抵免。該法案規模高達 4300 億美元，重點是降低醫療保健成本、推廣潔淨能源和增加公司稅。

總部位於加州的 Fisker Inc 還表示，它打算在 2023 年為美國市場生產的 Ocean 車型 Sport 和 Ultra 車款已經銷售一空。

隨著世界各國尋求更清潔的交通選擇、並尋求實現淨零碳排放目標以應對氣候變化，對電動車的需求激增。

Ocean SUV 計劃於今年 11 月在合約製造商麥格納國際 (Magna International)(MGA-US) 的奧地利分公司開始生產。

麥格納周五在被問及 Fisker 考慮 2023 年增產時評論表示，「沒錯，我們產能很靈活，能夠支持客戶的需求和進度要求。」

Fisker 上周末表示已聯繫已訂車的美國客戶，以確保他們能在《降低通膨法案》簽署成為法律後，保有留電動車 7500 美元聯邦稅收抵免的資格。

要獲得資格，車輛必須在北美組裝，這將使一些現有的電動車在法案生效後立即失去資格。

美國眾議院議長裴洛西周三 (10 日) 表示，眾議院將在周五通過《降低通膨法案》。