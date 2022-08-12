策略師：美股標普500指數離觸底已不遠

近期股市走勢波動，美股多頭持續關注各項技術指標，以尋找美股是否能持續反彈的線索。據多位專家分析，標普 500 指數距離觸底可能已不遠。

報導指出，自 1990 年以來迄今，一旦在恐慌指數 (VIX) 日線收於 20 點以下，標準普爾 500 指數當日平均上漲 0.11%，相反地，若 VIX 收於 20 大以上，標準普爾 500 指數平均下跌 0.08%。

CFRA Research 首席投資策略師 Sam Stovall 表示，自二戰以來，每次標準普爾指數收復 50% 熊市跌幅後，即便隨後回測之前低點，但也從未再創新低。

標準普爾 500 指數從 6 月中旬低點已上漲 15%，在 7 月消費者物價指數 (CPI) 顯示美國通膨降溫後，聯準會 (Fed) 激進升息步伐有望放緩，也讓近期反彈獲得更多動力。昨日公布的美國 7 月生產者物價， 2 年多來首見下滑，也顯示通膨出現進一步緩和跡象。

Yardeni 研究公司總裁 Edward Yardeni 曾表示，標普 500 在 6 月跌到 3666.77 點，可能就是 2022 年股市暴跌的底部。他曾預測到 2009 年 3 月的股市底部，當時標普 500 盤中最低曾跌到 666.79 點。

不過，大摩財富管理部門投資長 Lisa Shalett 認為，股市反彈是因為投資人預期通膨觸已頂、就業市場開始冷卻，這些將讓 Fed 明年初有降息空間，以上假設「理論上可能方向正確，但定價時機卻還不成熟」。