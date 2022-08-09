美股重點新聞摘要2022年08月09日

今日操盤前瞻
美國 NFIB 小型企業信心指數
美國 Q2 非農生產力季增率、單位勞動成本季增率初值
傳蘋果新版 Mac Mini 放棄搭載 M1 Pro/Max 晶片
彭博資訊「Power On」時事通訊記者 Mark Gurman 週一 (8 日) 指出，蘋果打算跳過 M1 Pro 版、M1 Max 版的 Mac Mini，直接推出 M2 Pro 版 Mac Mini。閱讀全文...
軟銀拋售 Uber 全部持股 強調獲利出場
面臨投資部門虧損不斷增加的情況，為了籌集現金，軟銀周一 (8 日) 披露，已出售對美國共享乘車巨擘 Uber 的剩餘持股。閱讀全文...
裴洛西訪台後中國大動作軍演 拜登：不擔心緊張情勢升級
美國總統拜登周一（8 日）表示雖然中國在裴洛西訪台後對台灣大動作軍演令人擔憂，但預估北京政府不會採取激進行動，台海緊張關係不會進一步升級。這是自裴洛西訪台後，拜登首次對台海問題發表看法。閱讀全文...
拜登簽署晶片法案前夕 晶片、汽車製造商與官員舉行閉門峰會
晶片製造商格芯（GlobalFoundries）、半導體製造設備應用材料，以及汽車製造商福特汽車與通用汽車高層周一（8 日）將與美國官員舉行閉門峰會，討論政府投資半導體計畫。閱讀全文...