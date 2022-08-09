〈美股盤後〉Nvidia預告業績差  費半收黑逾1.6%

華爾街等待關鍵通膨數據之際，Nvidia 第二季初步財報慘烈，科技股賣壓湧出，美國參議院上週通過《通膨削減法案》，推動潔淨能源概念股走升，道瓊、那指與標普週一 (8 日) 收盤近乎持平，費半指數收黑 1.61%。

政經方面，投資人現在等待週三公布的美國消費者物價指數 (CPI) ，預計 7 月 CPI 年率將由 6 月的 9.1% 高點，略降至 8.7%。華爾街將評估聯準會累積緊縮政策的效果，同時尋找聯準會後續升息行動的線索。

紐約聯準銀行最新調查顯示，美國消費者對 7 月份、未來 1 年和 3 年的通膨預期預期大幅下降，主要是受到最近汽油價格下滑的影響。

美國聯邦參議院於上週末通過民主黨提出的《通膨削減法案》，這項規模 4,370 億美元的法案，將用以對抗氣候變遷、降低處方藥價、對企業加稅等三大環節。

此外，美國總統拜登預定週二簽署「晶片和科學法案」在內的提案以完成立法，此前晶片製造商格芯、半導體製造設備商應用材料，以及汽車製造商福特、通用汽車的高層週一與美國官員舉行閉門峰會，討論政府投資半導體的計畫。

地緣政治方面，中國「圍台軍演」原本預計 7 日中午 12 點結束，但中國突然宣布延長軍演，而且結束時間未明。台灣外交部強調，面對中國藉故製造軍事恫嚇，台灣絕對不會畏懼退縮，會更堅定捍衛主權、國家安全與自由民主的生活方式。

目前有全球 40 國的行政部門、50 國及歐洲議會逾 300 位國會議員連日強烈譴責中國破壞台海現狀行徑。美國總統拜登相信中國不會在軍演之外升級，但對中國行徑表達憂慮。

美國防部政策次長卡爾稱，中國顯然企圖用「切香腸」策略改變台海現狀，藉此脅迫台灣、脅迫國際社會，美軍會持續在公海允許的任何地方飛行、航行和執行任務，包括台灣海峽。

新冠肺炎 (COVID-19) 全球疫情持續蔓延，截稿前，美國約翰霍普金斯大學 (Johns Hopkins University) 數據指出，全球確診數已飆破 5.85 億例，死亡數突破 641 萬例。全球 184 個國家 / 地區接種超過 124 億劑疫苗。

週一 (8 日) 美股四大指數表現：

標普 11 大板塊有 4 大板塊收黑，資訊科技 (-0.88%) 領跌 、金融 (-0.18%) 和工業 (-0.08%) 跌幅最大，房地產、材料和能源逆勢走升。(圖片：finviz)

焦點個股

科技五大天王僅 Meta 獨強。蘋果 (AAPL-US) 跌 0.29%；Meta (META-US) 上漲 1.88%；Alphabet (GOOGL-US) 跌 0.14%；亞馬遜 (AMZN-US) 下跌 0.99%；微軟 (MSFT-US) 下跌 0.92%。

道瓊成分股漲跌互見。摩根大通 (JPM-US) 下跌 1.22%；Visa (V-US) 下跌 1.18%；麥當勞 (MCD-US) 跌 0.94%；迪士尼 (DIS-US) 上漲 2.33%；陶氏化學 (DOW-US) 上漲 1.28%；沃爾格林聯合博姿 (WBA-US) 上漲 1.26%。

費半成分股普遍疲弱。AMD (AMD-US) 下跌 2.19%；NVIDIA (NVDA-US) 下跌 6.30%；應用材料 (AMAT-US) 下跌 1.63%；美光 (MU-US) 下跌 1.62%；德儀 (TXN-US) 跌 0.81%； 高通 (QCOM-US) 跌 1.60%。

台股 ADR 以台積電表現最差。台積電 ADR (TSM-US) 下跌 2.05%；日月光 ADR (ASX-US) 跌 0.33%；聯電 ADR (UMC-US) 下跌 1.44%；中華電信 ADR (CHT-US) 漲 0.39%。

企業新聞

輝達 (Nvidia)(NVDA-US) 下跌 6.30% 至每股 177.93 美元。輝達公布第二季初步財報營收為 67 億美元，遠低於最初預期的 81 億美元，這主因是遊戲產品營收遜於預期。

居家商機消退，遊戲銷售同步低迷拖累，Nvidia 第二季初步財報營收遠低預期 (圖片：AFP)

蘋果傳出將辦兩場秋季發表會，9 月上旬發表新款手機發布會，10 月舉行第二場產品發表會，推出新 iPad 和 Mac 產品，另外，供應鏈消息指出，蘋果將 iPhone 14 系列的手機初期備貨量由 9000 萬台增加 5% 至 9500 萬台。蘋果 (AAPL-US) 隨大盤下跌 0.29% 至每股 164.87 美元。

全球 IC 設計龍頭高通 (QCOM-US) 下跌 1.60% 至每股 147.81 美元。高通與晶圓代工大廠格芯週一簽署一項協議，將延長現有的 5G 接收器、Wi-Fi、汽車與物聯網 (IoT) 連接的晶片長期製造協議期限至 2028 年。

美國大數據服務公司 Palantir(PLTR-US) 暴跌 14.24% 至每股 9.82 美元。Palantir 2022 會計年度第二季財報，營收年增 26% 至 4.73 美元，經調整後每股虧損 0.01 美元，下調全年營收預期。

傢俱與家居用品連鎖店 Bed Bath & Beyond (BBBY-US) 猛漲 39.83% 至每股 11.41 美元，延續第 9 個交易日升幅。迷因股「軋空行情」再起，在法人大舉放空下，Bed Bath & Beyond 成為週一 WallStreetBets 網路討論板上搜尋聲量最高，散戶抱團狂買助瀾，該股創下歷史天量。

波音 (BA-US) 上漲 0.52% 至每股 165.89 美元。美國聯邦航空總署 (FAA) 批准波音的 787 夢幻客機 (787 dreamliner) 將在幾天內恢復交機。

經濟數據

美國 7 月諮商會就業趨勢指數報 117.63，前值報 118.70

華爾街分析

LPL Financial 首席經濟學家 Jeffrey Roach 表示：「上個月就業市場的強勁增長，應該會進一步支持美國目前並未陷入衰退的看法。非農就業數據的大幅增長令人意外，並可能讓人們相信，美國經濟需要聯準會下次會議上再次升息 3 碼，現在市場所有的目光都聚焦通膨數據上。」

摩根士丹利分析師 Mike Wilson 預期美股熊市反彈已結束，雖然消費者價格仍在快速上漲，但生產者價格卻以兩倍的速度上漲，由於持續的成本壓力和需求下降，預期 2023 年利潤率擴大是不切實際的想法。

高盛美股策略師 David Kostin 也表示，成本增加將削弱明年的利潤率，預測儘管營收持續成長，但速度將放緩。

數字皆為截稿前更新，請依照實際報價為主