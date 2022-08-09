英特爾晶片擬漲價 陳俊聖：對產業是黑天鵝須小心應對

宏碁 (2353-TW) 旗下宏碁資訊 (6811-TW) 今 (9) 日興櫃轉上櫃，董事長陳俊聖針對庫存、產業問題時表示，宏碁第二季庫存金額較首季略為下滑，下半年將持續努力改善，至於英特爾 (INTC-US) 擬調漲晶片價格，他則認為是產業的黑天鵝，須小心應對。

宏碁第二季庫存金額從首季底的 638 億元，微幅下滑至 634 億元，陳俊聖表示，年底庫存達健康水準仍是目標。不過庫存議題並非宏碁單一公司面臨的挑戰，包含系統廠、上游半導體、設備廠等整個供應鏈都要面對。

陳俊聖進一步指出，宏碁從今年 1 月就開始對庫存進行管理、踩煞車，但開始管理並非立即見效，三個月後的第一季底庫存金額才達高峰，而第二季庫存絕對金額已稍降，不過仍面臨市場去化速度放緩挑戰，現階段庫存水準仍高。

外界也關注近期兩岸關係緊張是否衝擊台廠營運，陳俊聖回應，所有事情都在雷達螢幕上，看得非常清楚，宏碁會小心應對。

另一方面，處理器晶片大廠英特爾第二季財報失色，傳出下半年將調漲晶片價格，陳俊聖認為，這是整體 PC(個人電腦) 產業黑天鵝，因 PC 生態圈是由英特爾、微軟 (MSFT-US) 共同建立，現在業界老大哥有狀況，對產業來說並非單一事件，整個產業都要小心。

至於英特爾漲價是否再打擊 PC 市況，陳俊聖則低調不回應，認為要詢問英特爾。