裴洛西亞洲行下一站赴韓 南韓入Chip 4聯盟壓力再增

美國眾議院議長裴洛西 (Nancy Pelosi) 結束訪台行程後，緊接著前往南韓首爾，在美方盛情邀約之下，南韓加入 Chip 4 聯盟的壓力也日漸高漲。

訪台期間，裴洛西與台積電董事長劉德音會面，雙方就美國晶片法案、台積電擴廠等晶片問題展開討論，並赴總統府與我國總統蔡英文、台積電創辦人張忠謀等共進午餐。

裴洛西展開亞洲行之際，美中科技戰持續升溫，為了降低全球供應鏈對中國的依賴，美國計劃透過「Chip 4 聯盟」，結合美國 IC 設計、台韓晶圓代工以及日本設備、原料方面的實力，來削弱中國在半導體市場的影響力。

然而，美方的積極邀請卻使南韓晶片商身陷尷尬處境，因為中國目前仍是南韓記憶體晶片的最大市場與主要生產基地。

南韓 2021 年晶片出口額達 1.28 億美元，中國約占其中的 39%，三星電子和 SK 海力士中國市場營收占比均達 30% 以上。

此外，目前三星在中國西安擁有一座 NAND 廠，在蘇州有封裝廠，SK 海力士在無錫有 DRAM 廠，重慶有封裝廠，自英特爾收購而來的 NAND 廠則位在大連。

若應美國邀請加入，南韓勢必面臨中方施壓，與此同時，考量到南韓仍高度仰賴美國的先進技術，也沒辦法忽視美方的邀約。