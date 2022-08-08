〈財報〉孫正義軟銀集團財報慘 虧損寫單季新高

孫正義領軍的軟銀集團 (SoftBank Group)(9984-JP) 週一 (8 日) 公布最新財報，2022 年度 (至 2023 年 3 月) 第 1 季的合併虧損達 3 兆 1627 億日元，寫下單季最差紀錄。除了旗下願景基金 (SVF) 投資損失膨脹至 2 兆 9191 億日元，日元貶值也導致負債增加。

軟銀集團股價周一 (8 日) 收在每股 5695 日元，較前一個交易日上漲 0.74% 或 42 日元。

基於 IFRS 會計準則的 2022 年度第 1 季合併財報關鍵數據：

營收報年增 6.3% 至 1 兆 5720 億日元。

稅前虧損報 3 兆 2924 億日元。(去年同期報 1 兆 2924 億日元的稅前利益)

歸屬公司股東淨損報 3 兆 1627 億日元。(去年同期報 7615 億日元淨利)

軟銀集團表示，2022 年度第 1 季的虧損原因，主要和全球性的股價下滑和日元的急遽貶值有關。

願景基金的整體投資對象當中，在 2022 年 3 月底，有 161 家公司 (36%) 的價值增加 (6.7 兆日元)，171 家公司 (38%) 的價值減少 (-3.6 兆日元)，117 家公司 (26%) 的價值持平；而到了 2022 年 6 月底，則有 119 家公司 (25%) 的價值增加 (5.1 兆日元)，277 家公司 (59%) 的價值減少 (-5 兆日元)，73 家公司 (16%) 的價值持平。

《日本經濟新聞》指出，受美國聯準會升息影響，導致全球性的高科技股股價下跌，而這也是專門投資 AI 新創公司的軟銀願景基金，投資績效之所以急遽惡化的最主要原因。

另外在今後的業績展望，軟銀集團表示未確定的因素過多、合併業績展望困難，因此未公布預測數據。