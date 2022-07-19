葉倫訪韓推動Chip 4聯盟 盼終結對中國物資依賴

美國財長葉倫周一 (18 日) 表示，美國希望終結對中國稀土和太陽能板等關鍵物資的依賴，避免北京以斷供作為威脅。

葉倫周一抵達南韓首爾時表示，將推動與南韓等可靠盟國之間的貿易關係，以強化供應鏈韌性，避免留給地緣政治對手潛在的操控空間並威脅到美國的國家安全。

葉倫周二將在參訪完南韓樂金集團 (LG) 的設施後發表政策演說，這是她 11 天印太地區行程的最後一站。

根據講稿的摘錄內容，葉倫將強調「友誼支援」(friend-shoring，或友岸外包)，讓美國供應鏈更多元、更依賴可靠的貿易夥伴，以對抗通膨並幫助美國抗衡中國「不公平的貿易行為」。

催生 Chip 4 聯盟

葉倫表示，南韓在原物料、科技、技術方面有很大優勢，包括在美國投資的 LG。

她並說，美國高度依賴台積電 (2330-TW)，可以看出有能力大量生產先進半導體的公司格外重要。

美國已向南韓徵詢加入美國主導的「晶片四方聯盟」(Chip 4 或 Fab 4)，希望首爾當局在 8 月前答覆。美方的構想是，由美國、台灣、日本、南韓聯手，但南韓擔心影響對中關係以及三星、SK 海力士的事業而猶豫。

KoreaTimes 引述官員和分析師說法，南韓可望追隨台灣和日本的腳步加入 Chip 4 聯盟，因南韓已經是美國印太經濟架構 (IPEF) 的成員，南韓總統尹錫悅也希望美韓成為在供應鏈和先進技術方面攜手合作的「經濟和安全盟友」。

談美中關係

一名財政部官員透露，美國降低對中國依賴格外重要，因北京過去曾切斷對日本的供應，並以類似方法對澳洲和立陶宛施壓。

儘管葉倫措詞強硬，但談到美中關係時，她表示兩國之間「並非完全負面、或演變成充滿敵意的程度」。她說，中國聽進了美國的擔憂，且為低所得國家的債務重整，採取部分具有建設性的措施。

葉倫說：「我們對中國有疑慮，而且正在施加壓力，但我不想給人美中關係只有敵意不斷升高的印象。」