三星深化越南布局 明年中量產晶片、建立東南亞研發中心

據越南媒體 Lao Dong 6 日報導，三星電子總裁盧泰文會見越南總理范明欽，為越南布局做準備，三星電子將於今年第四季或明年初在越南河內建立新的研發中心，計劃明年中開始在越南生產晶片，擴大越南的半導體晶片生產佈局。

報導指出，三星集團正規劃晶圓試產生產條件，預定 2023 年 7 月在三星電機越南泰阮廠量產晶片， 2022 年底、2023 年初在河內開設研發中心，越南研發中心將是東南亞的研發主要據點，目前研發中心設立進度已完成約 85%。

三星總裁盧泰文表示，三星計劃再投資 33 億美元，並促進與越南大學和研究機構的合作。越南總理范明欽認為，三星已經在手機、家電領域發展高效業務，半導體生產可望在越南形成三星電子產品生產供應鏈。

今年上半年三星從越南出口收入為 343 億美元，年增 18%，三星集團目標今年營收 690 億美元，等同於越南去年出口 3363.1 億美元 的 20.5%。南韓與越南依賴關係是越南僅次於中國、美國的第三大貿易夥伴，三星手機大約有 60% 在越南基地生產， 截至 2022 年 6 月，三星集團已投資超過 200 億美元。

除越南之外，三星電子還將在美國建設新晶圓代工廠，近期也申請額外擴建用地，三星目標 2026 年半導體晶片產能增加兩倍。

