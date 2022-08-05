高盛分析師：OPEC+剩餘產能不多 能源危機短期內無解

歐美國家的天然氣和原油等能源價格飆漲，為尋求解方，OPEC + 的增產計畫也不斷被寄予厚望。但是高盛 (Goldman Sachs) 分析師德拉維納 (Michele DellaVigna) 表示，目前 OPEC + 產能是近 20 年來低點，且基本上閒置產能已被耗盡，認為全球的能源危機在短期內沒有辦法解決。

德拉維納是在接受《CNBC》專訪時做出上述表示，他認為在能源負擔能力的問題上，並沒有快速簡易的解決方案，而這也意味著西方國家在今年冬天將陷入困境。

德拉維納提到，估計 OPEC + 的剩餘產能，約為每日 100 萬桶，是近 20 年來低點。預料能源市場在短期內仍將持續吃緊，而即使歐洲國家有良好的長期解決方案可供努力，像是投資基礎設施來提高石油產量、簽署長期天然氣合約，以及實行更多氫能源的使用等，但專家認為這些做法都不太可能在年底前達成緩解效果。

埃克森美孚石油公司 (ExxonMobil) 執行長伍茲 (Darren Woods) 就認為，要提升石油供應，至少需要 3 到 5 年的投資時間。

雖然七大工業國集團 (G7) 正在研擬對俄國石油設置價格上限的可能，還有美國總統拜登也打算確保更多提供給歐洲國家的天然氣數量、日前在訪問沙烏地阿拉伯時也尋求原油增產的可能性；不過這些做法都可能步入死胡同，據《路透》報導，俄羅斯官員對價格上限構想嗤之以鼻，OPEC + 在周三 (3 日) 僅同意於 9 月每日增產 10 萬桶原油、是該組織史上最小的增產幅度，也遠低於前幾個月份的增產幅度。