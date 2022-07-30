俄羅斯與歐盟就渦輪機問題的爭執不休，俄羅斯天然氣工業石油公司 (Gazprom) 副總經理 Vitaly Markelov 週五 (29 日) 指控，西門子沒有履行渦輪機檢修義務。

俄羅斯天然氣工業石油公司 (Gazprom) 週三 (27 日) 以北溪一號出現「技術問題」，起將運往歐洲的天然氣供應量將再砍半，降至正常水準的 20%。

北溪一號天然氣管道一壓縮站共有 6 台西門子 SGT-A65 渦輪機，和 2 台功率較小的 SGT-A35 渦輪機，壓縮站需要五台運轉正常的渦輪機，但目前北溪一號只有一台大型渦輪機可供使用，而一台西門子送修回來渦輪機仍有問題，其他渦輪機正送修當中。

Gazprom 副總經理 Vitaly Markelov 週五 (29 日) 接受採訪時控訴，西門子將渦輪機自德國送至加拿大維修後，隨後將修好的渦輪機送往德國，這未經俄方同意，不符合約規定。

Markelov 稱：「如果當時渦輪機是直接從加拿大運往俄羅斯，就像我們最初預期的一樣，現在大家就不需要評估歐洲制裁對渦輪機維修產生的影響，我們敦促歐洲合作夥伴盡快解決問題，讓歐洲市場供氣情況立即恢復正常。」

Markelov 還指出，西門子僅僅修復北溪一號零件渦輪機上不到四分之一的已查明故障，沒有提及其他渦輪機的檢修問題，沒有提及渦輪機的保養條件，他們沒有沒有履行渦輪機檢修義務。

俄天然氣巨頭：西門子沒有履行渦輪機檢修義務 (圖片：AFP)

西門子隨後回應，公司無法檢測俄國手上的渦輪機，也沒有收到俄羅斯天然氣工業石油公司的任何損壞報告，因此自然假設渦輪機正常運行。

自烏俄戰爭 2 月 24 日開打以來，西方與俄羅斯展開經濟大戰，歐盟指控俄羅斯將能源用作經濟武器，但俄羅斯表示，對歐洲能源供應短少是維修問題和西方制裁的衝擊所造成。

北溪一號週三起將輸送到歐洲的天然氣供應降至 20%，本週歐洲基準的荷蘭 TTF 天然氣價格繼續飆升，從每兆瓦時 (MWH) 176.616 歐元升至 195 歐元。