〈美股盤後〉能源股暴跌 台積電ADR升逾2% 美股主指漲跌互見

隨著財報季進入尾聲，美債殖利率曲線持續倒掛，經濟衰退擔憂揮之不去，國際油價創自 2 月來新低，美股四大指數週四 (4 日) 漲跌互見，能源股賣壓沉重，道瓊和標普指數微幅收黑，台積電 ADR 升 2.21%。

投資人正等待最新的非農數據，以檢視美國總體經濟現況，同時尋找聯準會升息步伐的線索。經濟學家預估，美國勞工部週五 (5 日) 公布 7 月非農就業人口增幅達 25 萬人，失業率維持 3.6% 不變。分析師研判，若非農增幅高達 30 萬人，可能會迫使市場重新評估對潛在勞動力市場放緩的預期，並可能打壓股市。

美國克里夫蘭聯準銀行總裁梅斯特 (Loretta Mester) 週四指出，聯準會需要進一步升息，以壓抑需求，來降低通膨壓力。她支持升息循環持續到 2023 年上半年，聯邦基金利率目標提高到 4% 以上。

多國正密切關注台海局勢，中國在台灣周邊舉行 3 天實彈軍演。美國國務卿布林肯 (Antony Blinken) 週四柬埔寨金邊舉行的東南亞國家聯盟外長會議間隙警告：「美方與各國認為，升級對誰都沒有好處，而且還可能產生意外的後果，不符合任何一方的利益。」

北約秘書長斯史托騰伯格 (Jens Stoltenberg) 稱：「裴洛西訪台不是中國反應過度或威脅台灣的理由，美國和其它北約盟國多年來定期派高級官員訪台，因此，這不是中國過度反應的理由。」

新冠肺炎 (COVID-19) 全球疫情持續蔓延，截稿前，美國約翰霍普金斯大學 (Johns Hopkins University) 數據指出，全球確診數已飆破 5.81 億例，死亡數突破 641 萬例。全球 184 個國家 / 地區接種超過 123 億劑疫苗。

週四 (4 日) 美股四大指數表現：

標普 11 大板塊有 4 大板塊收低，能源股跌勢最大 (-3.6%)。(圖片：finviz)

焦點個股

科技五大天王僅蘋果滑落。蘋果 (AAPL-US) 跌 0.19%；Meta (META-US) 上漲 1.05%；Alphabet (GOOGL-US) 漲 0.093%；亞馬遜 (AMZN-US) 上漲 2.19%；微軟 (MSFT-US) 漲 0.42%。

道瓊成分股逾半收黑。沃爾瑪 (WMT-US) 下跌 3.78%；雪佛龍 (CVX-US) 下跌 2.72%；Verizon Communications (VZ-US) 下跌 1.99%；Visa (V-US) 上漲 2.39%；3M (MMM-US) 上漲 3.23%。

費半成分股普遍收高。AMD (AMD-US) 上漲 5.93%；NVIDIA (NVDA-US) 上漲 1.70%；應用材料 (AMAT-US) 上漲 1.88%；美光 (MU-US) 上漲 0.93%；德儀 (TXN-US) 漲 0.78%； 高通 (QCOM-US) 上漲 1.24%。

台股 ADR 以台積電表現最佳。台積電 ADR (TSM-US) 上漲 2.21%；日月光 ADR (ASX-US) 上漲 2.03%；聯電 ADR (UMC-US) 上漲 1.32%；中華電信 ADR (CHT-US) 跌 0.22%。

企業新聞

台積電 ADR (TSM-US) 收紅 2.21% 至每股 88.42 美元，換算價為 530.52 元，折溢價率達 6.10%。 研調機構 TrendForce 調查指出，英特爾 (INTC-US) Meteor Lake 晶片組投片時程延後，原訂明年投片的 3 奈米產能幾乎全數取消，衝擊台積電 3 奈米擴產計畫，對此台積電回應，公司不評論與個別客戶業務，產能擴充項目按照計劃進行。

阿里巴巴 (BABA-US) 上漲 1.79% 至每股 97.43 美元。阿里巴巴週四盤前公布的第一財季營收年減 1% 至 2,055.6 億人民幣，優於預期，但淨利年減 50％ 至 227.39 億人民幣，阿里巴巴在該季面臨許多不利因素，包括疫情升溫，上海等主要城市封鎖，不過隨著中國解封復產，阿里巴巴董事會主席張勇稱，進入 6 月已看到業務復甦跡象，對未來長期增長充滿信心。

亞洲數位金融公司尚乘數科 (HKD-US) 週四暴跌 27.27% 至每股 800 美元。由於傳出與香港首富李嘉誠旗下和記黃埔、長江實業集團頗有淵源，尚乘集團旗下尚乘數科在美上市短短兩週，其股價就飆漲 21,400%，一度飆升至 2,555.30 美元，市值超越騰訊，但長江實業週四否認持有尚乘數科股票的傳聞。

英特爾 (INTC-US) 下跌 1.37% 至每股 35.66 美元。《路透》週四引述消息人士報導，義大利即將與英特爾達成建立興建先進半導體封裝和組裝廠的協議，初期投資規模至少 50 億美元，這屬於英特爾 800 億歐元 (約 880 億美元) 投資歐洲半導體供應鏈的一環。

經濟數據

美國上周初領失業金人數報 26 萬，預期 25.9 萬，前值 25.4 萬

美國上周續領失業金人數報 141.6 萬，預期 137.0 萬，前值 136.8 萬

美國 6 月貿易收支報 - 796 億美元，預期 - 801 億美元，前值 - 849 億美元

華爾街分析

Richard Bernstein Advisors 資金經理 Dan Suzuki 稱，經濟和市場正進行激烈拉鋸戰，一方面，合理增長將支撐持續的通膨壓力，並使聯準會持續升息，另一方面，增長放緩將緩解通膨讓聯準會停止升息。

英國巴克萊銀行 (Barclays) 樂觀表示，儘管世界各地日益加劇的地緣政治緊張局勢、聯準會持續激進升息以遏制通膨的強硬言論，但企業財報足以推動下一波反彈。

不過，投行 Bernstein 預期，由於宏觀經濟數據持續惡化，企業財測將被大幅下調，股市近期的強勁反彈不會延續，短期內美股將再次下跌。

AmeriVet 美國利率交易與策略主管 Greg Faranello 指出，市場焦點是週五的非農報告，這些數據需保持強勁，否則美國經濟衰退的擔憂將加劇。

數字皆為截稿前更新，請依照實際報價為主