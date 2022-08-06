〈能源盤後〉非農數據強勁 原油反彈 但需求擔憂壓過供應擔憂 本周大跌

原油期貨價格周五反彈收高，但由於優於預期的國就業報告未能完全消除市場對全球經濟放緩的擔憂，本周油價仍大幅下跌。

能源商品價格

9 月交割的 WTI 原油期貨價格上漲 47 美分或 0.5%，收每桶 89.01 美元，本周大跌 9.7%。周四 WTI 原油價格觸及 2 月 2 日以來最低點。

10 月交割的 Brent 原油期貨價格上漲 80 美分或 0.9%，收每桶 94.92 美元，本周大跌 8.7%。周四 Brent 最近月期貨收盤觸及 2 月 18 日以來最低。

9 月交割的汽油期貨價格上漲 2.2%，收每加侖 2.8556 美元。

9 月交割的熱燃油期貨價格下跌 3.6%，收每加侖 3.2159 美元。

9 月交割的天然氣期貨價格下跌 0.7%，收每百萬 Btu 8.064 美元。

市場推動力

本周油價大幅下跌，恐全球經濟急劇放緩及其對需求的潛在影響之擔憂情緒似乎已是投資者關注焦點。英國央行 (BOE) 周四宣布升息 0.5 個百分點，並預警今年稍晚英國恐發生長期經濟衰退，放大這股擔憂情緒。

美國非農就業報告公布後，原油反彈收高。該報告顯示 7 月增加 52.8 萬人就業，遠高於共識預期的 25.8 萬人，失業率也自 3.6% 下降至 3.5%。

”Oanda 高級市場分析師 Edward Moya 表示：「非農就業人數強勁，對美國經濟來說是個好消息，有助於石油縮減本周跌幅。歐洲也傳來好消息，德國和法國工業生產數據高於預期。儘管全球經濟放緩的擔憂仍存在，但石油市場依舊緊繃。」

包括美國聯準會 (Fed) 在內的主要央行都已採取大幅升息以控制通膨壓力，但這同時也引發大眾對經濟衰退的擔憂。

Sevens Report Research 周五分析報告指出：「交易者越來越不關心與俄烏戰爭相關的供應問題，反而在經濟衰退聲浪越來越大的情況下，開始關注需求指標惡化的情形。」

「由於美國汽油目前需求較去年同期水準低 9%，甚至低於 2020 年夏季，所以高於每桶 100 美元的價格顯然無法持續。」

油田服務公司貝克休斯周五表示，本周美國石油鑽井平台數量減少 7 座，降至 598 座，但較去年同期增加 211 座。

