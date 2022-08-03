〈裴洛西訪台〉中國實彈演練恐衝擊能源供給 經濟部：油氣煤存量可充分供應

美國眾議院議長裴洛西 (Nancy Pelosi) 昨 (2) 日晚間抵台後，引起中國強烈不滿，更宣布將在台灣周邊海空域進行實彈演習，外界憂心國內能源供應恐受影響，對此，經濟部今 (3) 日發出聲明強調，目前石油、天然氣、煤炭安全庫存量均高於法定規範，可充分供應國內需求。

經濟部表示，國內目前石油安全存量天數約 146 天，天然氣安全存量天數約 10 至 11 天，煤炭安全存量天數約 39 天，均高於法定規範，且我國石油、天然氣與煤炭均已訂有安全存量規範，同時採多元來源供應，平時已備妥存量可充足供應無虞。

經濟部進一步指出，政府平時即積極確保能源供應安全，每日與台電、中油密切保持聯繫，持續監控國內能源儲備情形，同時，能源存量是重要國安議題，政府已備妥各種作法以因應中國的軍事演習。

中國中共解放軍在昨 (2) 日晚間宣布，將自 4 日中午 12 時至 7 日中午 12 時，在台灣東西南北周邊共 6 個海域進行重要軍事演訓行動，並組織實彈射擊。

面對裴洛西旋風來台，中國也陸續祭出多項制裁行為，繼昨日數百家食品業者遭暫停進口後，今日又傳出暫停天然砂出口至台灣，同時暫停台灣柑橘類水果、冰鮮白帶魚、凍竹莢魚進口中國。

另一方面，超商電子看板今日也傳出遭駭客入侵一事，經濟部對此說明，已即時與各超商超市業者聯繫，並表達願意隨時提供協助，目前該超商先以關閉電子看板方式因應，並請廠商持續維修中，各門市營運皆未受影響。