傳沙國將亞洲9月原油售價一口氣漲至歷史新高

多家外媒周四（4 日）援引知情人士消息報導，全球最大石油出口國沙烏地阿拉伯，將亞洲買家的油價調漲至創紀錄水準。這一跡象也表明，儘管經濟放緩開始影響全球對原油的需求，但沙國認為亞洲油市供應依然吃緊。

知情人士稱，9 月裝船的阿拉伯輕質原油的亞洲官方售價（OSP）較 8 月阿曼 / 杜拜的報價高 0.5 美元至每桶 9.8 美元，刷新先前 5 月創下的每桶 9.35 美元紀錄，為有史以來最高。

對此，市場分析師認為，現在所有等級的原油都越來越便宜，因此沙國需要使其油價更具競爭力，不然交易員將採取現貨交易而非沙國原油。

布蘭特原油與杜拜原油之間的價差周四收窄至每桶 6.55 美元，為今年 4 月底以來最低價，讓與布蘭特掛勾的原油對亞洲買家更具吸引力，對地區原油構成壓力。

另外，受全球經濟衰退前景與燃料需求疲軟壓力影響，7 月加工杜拜原油的亞洲煉油商利潤暴跌 96%。煉油商擔心，原油價格近一步上漲可能會使煉油廠削減產量以管理其資產負債表。

沙國的大部分原油銷往亞洲，其中中國、印度、南韓與日本是最大買家。沙烏地阿拉伯國家石油公司（ Saudi Aramco）的月定價決策被市場視為風向球，波斯灣等其他主要產油國經常效仿。

截稿前，10 月到期的布蘭特原油期貨上漲 0.32%，至每桶 97.09 美元；9 月到期的西德州原油期貨上漲 0.82%，至每桶 91.41 美元。

阿拉伯特級輕原油的亞洲官方售價上漲 0.3 美元至每桶 10.95 美元；阿拉伯中質輕原油價格上漲 0.6 美元，至每桶 7.75 美元，雙雙創下歷史新高。

昨日石油輸出國家組織和結盟油國（OPEC+）決議 9 月每日僅增加 10 萬桶原油產量，此舉恐讓最近出訪沙烏地阿拉伯，尋求油國組織大幅增產，以抑制飆漲油價的美國總統拜登大失所望。