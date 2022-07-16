拜登抵達沙國修補關係 預期OPEC將對石油供給採取更多行動

美國總統拜登周五 (15 日) 拜訪沙烏地阿拉伯試圖修補競選，並會晤沙國實質領袖、王儲穆罕默德 · 沙爾曼 (Mohammed bin Salman)，拜登預期沙烏地未來幾周將在增加能源供給方面採取更多行動，雙方也在乾淨能源、行動科技、維和等領域敲定協議。

拜登周五搭乘空軍一號專機，由以色列飛抵沙國沿海城市吉達 (Jeddah)，成為第一位自以色列直飛不承認以國的阿拉伯國家的美國總統。與王儲沙爾曼碰面時，雙方「碰拳」代替握手，接著在談話期間，拜登未避談人權議題，明白表示他認為沙爾曼涉及異議記者哈紹吉遭謀殺，沙爾曼則重申個人未涉入此案。

沙烏地阿拉伯是美國長期的盟友，拜登競選總統時，曾因哈紹吉被殘忍殺害的事件，表示要讓沙國為「賤民」，雙方關係轉趨直下。

但考量到能源和國家利益，尤其汽油價格和高通膨牽動民主黨 11 月的期中選舉，使美國不再疏遠這個主要產油國。

拜登透露，和沙爾曼討論了能源議題，預料沙國未來幾周會在增加能源供給方面採取更多行動。

拜登中東行最後一站飛抵沙烏地，並會晤先前關係交惡的沙國王儲穆罕默德 · 沙爾曼 (圖: AFP)

拜登說：「我們在確保全球能源安全、以適當供給支持經濟成長方面，有良好的討論。我正盡一切所能為美國增加產量，沙烏地已經感受到急迫性。依據我們今天的討論，預期未來幾周會看到更多行動。」

拜登將在周六的阿拉伯國家元首會議中，與中東產油國的領袖討論能源安全議題，希望推動石油輸出國組織與夥伴國 (OPEC+) 提高產量。但根據美國國安顧問蘇利文 (Jake Sullivan) ，不太可能發布和討論有關的聲明。

OPEC + 接下來預定 8 月 3 日召開會議。沙國外交部長 Adel Al-Jubeir 周五回應，沙烏地和 OPEC 成員國會依據市場基本面而非政治因素下決定。

國際油價周五收高，布蘭特、西德州上漲約 2%，因稍早路透引述一名美國官員報導，預料沙國不會立即提高產量。

美沙敲定 18 項合作協議

白宮周五發布一系列聲明，宣布美國和沙烏地達成 18 項合作協議，範圍橫跨能源、通訊、太空、醫療等。

美、沙就乾淨能源達成合作，將著重於太陽能、氫能和核能。美國也歡迎沙國向往返以色列的民用飛機開放領空，並在 5G、6G 行動網路和資訊安全方面達成協議。

此外，美國等維和人員將從位於沙國和埃及之間的戰略島嶼「蒂朗島」(Tiran) 撤離，該島坐落在通往以色列埃拉特港 (Eilat) 的戰略位置。