日本7月製造業PMI報52.1 擴張步調放緩

標普全球 (S&P Global) 周一 (1 日) 公布，日本 7 月 au Jibun Bank 製造業採購經理人指數 (PMI) 終值為 52.1，略低於 6 月的 52.7，出現相隔 10 個月的低水準，寫下 2021 年 9 月以來最低紀錄，顯示日本製造業景氣放緩。

產出和新接單量，分別在相隔 5 個月和 10 個月後陷入萎縮，新接單量減少幅度，更是 2020 年 11 月以來最大。

通貨膨脹和供應鏈問題，進入第 3 季仍不見好轉，也導致採購品和完成品存貨增加速度加快，其中採購品的增加步調，更是寫下有調查以來第 2 快紀錄。

全新出口營收在 7 月也出現減少，連續 5 個月呈現減少情形，但萎縮幅度是近 5 個月最小；海外營收表現方面，在主要出口對象的亞太市場中，由於中國和韓國等國家的需求低迷，增長幅度有限。

進入 2022 年下半年，採購成本和通膨問題進一步加速，有企業指出，受到日元貶值影響，造成進口品採購價格上漲，許多企業試著轉嫁間接成本，因此，產品平均販售價格緩慢上揚的情形也愈來愈明顯。

日本製造業為因應交期延遲問題，積極進行採購、以強化安全庫存，結果也讓採購品存貨以及完成品存貨，都出現調查史上第 2 高增幅。

新訂單的減少，也使得生產能力的壓力減弱，部分製造業能夠在沒有延誤的情況下完成產品生產，但是積壓訂單連續 17 個月增加。

未來一年在產出方面，日本企業依舊維持樂觀，景氣看法上，日本製造業認為，通膨、供應鏈問題和日元貶值壓力將會放緩，需求和產出將廣泛回溫。

標普全球的經濟學家 Usamah Bhatti 表示，標普全球預估， 2022 年日本製造業產出成長率將停留在 0.2%，意味著因 COVID-19 疫情而大幅滑落的產出，要在 2024 年初之前恢復到原先狀態的可能性不高。