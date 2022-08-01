〈財報〉MLCC大廠TDK財年Q1營益年增逾4成

日本生產 MLCC 等零組件的電子大廠 TDK(6762-JP) 周一 (1 日) 盤後公布最新財報，2022 年度 (至 2023 年 3 月) 第 1 季依據 IFRS 的合併營業利益年增 42.4% 至 446 億日元，預測全年度的合併營業利益年增 10.9% 至 1850 億日元。

TDK 股價周一 (1 日) 收在每股 4185 日元，較前一個交易日上漲 0.6% 或 25 日元。

基於 IFRS 的 2022 年度第 1 季合併財報關鍵數據：

營收報年增 21.5% 至 5105 億日元。

營業利益報年增 42.4% 至 446 億日元。

稅前利益報年增 35.3% 至 438 億日元。

歸屬公司股東純益報年增 16.5% 至 314 億日元。

TDK 表示，第 1 季由於中國清零政策、以及地緣政治風險擴大，電子產品需求出現降溫；但由於客戶和應用基礎擴大，營收和營業利益的表現穩固。

另外，急遽進行的日元貶值，也對業績帶來影響。

依產品類別區分的 2022 年度第 1 季營收概況：

包含電容器、電感裝置在內的被動元件報年增 16.3% 至 1416 億日元。

感測器應用製品報年增 45.4% 至 390 億日元。

磁性應用製品報年減 9.1% 至 551 億日元。

能源應用製品報年增 30.3% 至 2600 億日元。

其他報年增 30% 至 146 億日圓。

車用市場仍持續受到供應鏈的相關制約，雖然汽車製造商的生產台數遜於前一季，但由於電動車的比例提高，零件需求仍相當穩固。被動元件和感測器的銷量擴大。

ICT 市場方面，先前因疫情關係而銷量暢旺的 PC、平板等需求轉弱，且智慧型手機的需求也不見回溫，相關零件需求疲軟。此外，資料中心用途的伺服器需求穩固，但是 PC 需求放緩，硬碟出貨數量遜於去年水準。

地緣政治風險升溫導致能源供應上的不安、再加上能源價格飆漲，也讓家用蓄電系統的需求擴大，中型二次電池的銷量增加。

基於 IFRS 的 2022 年度全年財測關鍵數據：