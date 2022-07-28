日本經濟產業大臣參訪矽谷 宣布五年派遣千名創業家進行人才交流

正在美國進行訪問的日本經濟產業大臣萩生田光一，於美國當地時間周三 (27 日) 參訪谷歌 (GOOGL-US) 的矽谷總公司，他在行程後的記者會上表示，今後五年將派遣 1000 名精挑細選的挑戰者，前往新創企業聚集的矽谷進行人才交流。

據《日本經濟新聞》周四 (28 日) 報導，日本政府正打算將新創企業的數量在五年期間增加到 10 倍規模，且要在年底之前擬定為期五年的計畫。

日本政府有派遣日本的創業家、或大型企業的新事業負責人等，到美國矽谷進行為期一周的人才交流「搭橋計畫」，而日本政府預計在年底之前擬定的計畫當中，擴充搭橋計畫的內容。

目前日本政府每年有派遣 20 人前往美國矽谷進行人才交流，而在未來五年希望能派遣共 1000 人，其規模是當前 10 倍。

被派遣到美國矽谷的這些人士，於停留期間會向當地的投資者等，說明他們的事業計劃，期盼能促進和美國新創相關人士的網路建構。

日本的搭橋計畫是在 2015 年，時任首相安倍晉三訪問美國矽谷時提出的構想。萩生田光一表示，希望這些由安倍晉三播下的種子，在用心澆灌之後能茁壯成長。

萩生田光一周三除了參訪谷歌總公司之外，也參觀美國史丹佛大學。他和谷歌高階副總裁拉加萬 (Prabhakar Raghavan) 會面時，雙方就新創企業的育成等交換意見，而在史丹佛大學參觀時，也聽取新創公司事業化等相關內容。