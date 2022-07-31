記憶體動能放緩 三星拚晶圓代工事業成新引擎

據南韓媒體報導，三星電子過去穩定獲利的記憶體部門，產業市況下半年將開始嚴重惡化，因此三星正擴大晶圓代工事業發展，以平衡目前專注於記憶體事業的業務結構。

台積電 (2330-TW)(TSM-US) 創辦人張忠謀曾說，三星是台積電最需要注意的競爭對手，隨著三星將更多資源往晶圓代工業務集中，預期也將對台積電帶來一定程度的壓力。

韓媒《每日經濟新聞》報導，從三星第二季財報來看，記憶體業務獲利貢獻高達 7 成，支撐集團營運表現，但隨著全球經濟下滑，對智慧型手機與 PC 等應用需求萎縮，下半年記憶體市場成長動能放緩，金雞母產業前景轉弱，下半年獲利將因此衰退。

也因此，三星正將重心轉往晶圓代工事業，要將其發展為新的成長引擎，以因應面臨周期性市況波動的記憶體產業。

受惠高效運算先進製程需求、及不同應用的成熟製程需求維持穩健帶動，三星第二季晶圓代工事業營收與獲利均創歷年同期新高，6 月底、7 月也分別大動作宣布採 GAA 技術生產的 3 奈米製程已量產、出貨，在擴大晶圓代工業務上野心勃勃。

過去曾傳出三星有意分拆晶圓代工事業，但當時是記憶體事業獲利能力大於晶圓代工，如今記憶體市況不佳，雙方立場反轉，晶圓代工事業反而成為三星寄望的下一個營運成長動能。

三星集團旗下三星證券日前更建議三星，需提升晶圓代工領域產品組合多元化，並拆分晶圓代工部門，赴美上市，以力拚台積電。

