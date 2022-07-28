〈財報〉車用MCU龍頭大廠瑞薩電子繳亮眼成績單

日本 MCU 龍頭大廠瑞薩電子 (Renesas)(6723-JP) 週四 (28 日) 盤後公布最新財報。基於 IFRS 的 2022 年度 H1(1~6 月) 合併營業利益年增 219.8% 至 2100 億日元，預測 2022 年度前三季 (1~9 月) 的合併營收 (Non-GAAP) 年增 62.3~63.5% 至 1.1037 兆~ 1.1117 兆日元。

瑞薩公司社長兼執行長柴田英利周四在財報說明會表示，第 3 季出貨將稍微抑制，理由除了先行展望的不確定性之外，也認為銷售管道的庫存量已達到相當水準。去除日元匯率影響，預測第 3 季在車用方面，相較於 2 季將出現下滑；另一方面，預料在產業 / 基礎設施 / 物聯網用途方面將呈現持平狀態。

柴田英利也認為，當前中國市場對於消費型行動裝置的需求轉弱，認為整體需求不會像過去一般強固。不過也認為汽車產業隨著電動車的普及，還有產業領域仍有穩固需求。

半導體需求方面，柴田英利預測在下半年到明年左右，將出現回彈；但不確定哪一種晶片的需求會出現成長。他估計市場還有充分的成長空間，會做好準備來因應市場需求。預測第 4 季汽車、產業 / 基礎設施 / 物聯網用途方面的需求將會持平。而在半導體價格方面，他提到由於能源價格等的上揚，並非處於價格調降階段。

瑞薩股價週四 (28 日) 收在每股 1371 日元，較前一個交易日下跌 0.22% 或 3 日元。

基於 IFRS 的 2022 年度 H1 合併財報關鍵數據：

營收報年增 71.5% 至 7229 億日元。

營業利益報年增 219.8% 至 2100 億日元。

稅前利益報年增 190.6% 至 1474 億日元。

歸屬公司股東純益報年增 192.9% 至 1104 億日元。

第 2 季營收季增 8.8% 至 3771 億日元，其中車用季增 6.4%，產業 / 基礎設施 / 物聯網季增 10.8%。

2022 年度前三季的合併財測關鍵數據 (Non-GAAP)：

預測營收年增 62.3~63.5% 至 1.1037 兆~ 1.1117 兆日元。

預測營業利益率將落在 37.3%，較去年同期增加 8.2 個百分點。

此外，該公司預測 2022 年第 3 季的合併營收 (IFRS) 季增 1.8% 至 3800 億~ 3880 億日元。預料營收成長率會從第 2 季起開始轉弱。