〈蘋果財報優〉iPhone需求仍強 蘋果Q3營收創同期新高 估Q4成長將加速 

蘋果周四 (28 日) 盤後公布 2022 會計年度第 3 季財報，靠著 iPhone 強韌的銷售抵銷 Mac 意外下滑的業績，整體營收和獲利均優於市場預期，執行長庫克表示，儘管已經看到一些疲軟的跡象，本季 (第 4 季) 營收有望加速成長。蘋果盤後股價漲逾 3%。

庫克說，以整體展望而言，雖然有一些疲軟的跡象，且經濟成長正在減速，但本季 (9 月為止) 營收有望加速成長，優於第 3 季營收的 2% 成長率。

在大環境逆風下，蘋果對手機景氣的看法成為各方焦點。蘋果財務長梅斯特里 (Luca Maestri) 表示，雖然世界各地的經濟數據轉弱，但 iPhone 需求並未減緩。

然而蘋果在廣告、配件和家用產品方面，都「看到疲軟的狀況」。

梅斯特里透露，零組件短缺對 Mac 和 iPad 銷售的影響已減輕，但尚未消失。根據蘋果，第 3 季因中國封控折損的營收不到 40 億美元，低於先前預告的 40 億至 80 億美元，而第 4 季蒙受的損失可能低於第 3 季。

蘋果也未能從美元升值中免疫，預估本季營收將因匯率波動減損 6%。

蘋果線上法說會結束後，蘋果 (AAPL-US) 盤後股價在截稿前仍保持高於 3% 的漲幅。該股周四稍早收盤小漲 0.36% 至每股 157.35 美元，今年來累計下跌 11%，跌幅比標普 500 和一些消費電子製造商和緩。

蘋果依然未提供本季財測，延續 2020 年 2 月迄今的作法。分析師預估第 4 季獲利每股 1.31 美元，營收接近 900 億美元。

F2022 Q4(6/25 止) 財報關鍵數字 vs.Refinitiv 分析師預期

稀釋後 EPS：1.20 美元 vs. 1.16 美元

淨營收：830 億美元 (年增 2%) vs. 828.1 億美元

毛利率：43.26% vs. 42.61%

各終端產品表現 vs.Refinitiv 分析師共識預期

iPhone 營收：406.7 億美元 (年增 3%) vs. 383.3 億美元

Mac 營收：73.8 億美元 (年減 10%) vs. 87 億美元

iPad 營收：72.2 億美元 (年減 2%) vs. 69.4 億美元

其他產品營收 (含 AirPods 和 Apple Watch)：80.8 億美元 (年減 8%) vs. 88.6 億美元

服務營收 (含 iCloud、Apple Music)：196 億美元 (年增 12%) vs. 197 億美元

各地區銷售

美洲：374.7 億美元 (年增 4.5%)

歐洲：192.9 億美元 (年增 1.8%)

大中華：146 億美元 (年減 1.1%)

日本：54.5 億美元 (年減 15.7%)

亞太其他：61.5 億美元 (年增 14%)

蘋果以 830 億美元營收寫下歷年第 3 季最高紀錄，但與去年同期相比僅增 2%，凸顯該季因俄烏戰爭、中國防疫封控等事件面臨的考驗。蘋果 iPad 和 Mac 的組裝廠多位在封控周遭地區。

不過 iPhone 面對景氣考驗仍保持成長，第 3 季銷售年增 3%，和 Canalys 統計全球手機市場出貨減少 9% 的情況形成鮮明對比。高通周三預估手機需求降溫，將打擊第 4 季手機晶片業務，但強調主要是中低階 Android 手機受影響，而非 iPhone。

財報顯示，iPhone 與 iPad 銷售雙雙優於華爾街預期，但 Mac 電腦、AirPods 配件類和服務業務的業績都低於市場預期。服務業務近年成為營運主力，第 3 季營收成長 12% 至 196 億美元，仍是各類別成長冠軍，但略遜於市場預估的 197 億美元，成長率也從去年同期的 33% 明顯下降。

受關注的大中華市場營收下滑 1% 至 146 億美元，仍優於分析師預期。蘋果去年度近五分之一營收來自大中華地區，目前正遭遇中國經濟成長減速的挑戰。

蘋果似乎因為景氣降溫而改採保守策略，先前傳出計劃明年減緩部分團隊招募並削減一些支出。