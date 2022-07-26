蘋果代工廠掀搶人大戰 為iPhone 14招工

儘管消費電子業頻傳減產、砍單消息，但富士康、聞泰科技 (600745-CN) 等蘋果代工廠仍火熱招工，甚至發出高額獎金，預定秋季登場的蘋果 (AAPL-US) 新品發表會，可望為消費電子業注入強心針。

財聯社報導，多家蘋果代工廠均如期釋出招工需求，「現在昌碩、達豐、日月光 (3711-TW) 都在大量招人，有不穿無塵服的、有坐班的，可以看需求來」。在各家勞務仲介報價單上，蘋果在上海的幾家主要代工廠均名列其中。

昌碩與世碩均為和碩 (4938-TW) 子公司，後者為蘋果第二大 iPhone 代工廠；達豐為蘋果筆電代工廠廣達 (2382-TW) 子公司；日月光則為蘋果提供大量晶片封測服務。

昌碩廠區門口的直招（工廠直接招募）面試窗口，一位負責招聘工作人員表示，最近確實需要招很多人，主要工作內容是 iPhone 手機的組裝、包裝及零件測試。

上海、深圳、鄭州等地勞務仲介說，除前述台系蘋果組裝代工廠外，藍思科技 (300433-CN) 、聞泰等中國蘋果供應商也都開啟大量招工模式。

在蘋果供應鏈中，以富士康和藍思開出的條件最優厚，前者鄭州廠區給出「打卡 55 天返費萬元（人民幣，下同）」高額補貼，後者開出的時薪超過 30 元。

不過，也許是整體競爭不似往年激烈，富士康鄭州廠的一位人事經理表示，招工價格預計很快要降了，「原計劃招 6 萬人左右，現在最高峰一天就招了近 1 萬人」。

和代工廠熱鬧搶人市況一致，多家蘋鏈上市公司均說，步入傳統旺季，從大客戶訂單來看，今年與往年情況類似，未見大幅減少。

某蘋鏈上市公司人士表示，今年消費電子業景氣確實不高，但傳導到具體企業感受不同，蘋果等大客戶在周期波動時相對穩定，目前公司產能利用率正在爬坡，第 3、第 4 季預估將維持高點。

德賽電池 (000049-CN) 證券部人士則表示，今年客戶訂單如常，未大幅變動，具體細節可關注後續財報。