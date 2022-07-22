大摩看好蘋果轉向服務業務 稱市值有望再次突破3兆美元

摩根士丹利周四（22 日）表示，蘋果轉向訂閱模式，為其市值突破 3 兆美元開闢出一條清晰的道路。

以 Erik Woodring 分析師為首的團隊在報告中寫道，儘管市場仍傾向將蘋果視為一家硬體公司，但轉向以「終身價值」為基礎的評估方法──將服務的經常性營收考慮在內──意味著從長遠來看，該公司的每股價格將超過 200 美元、市值超過 3 兆美元。

報告中稱，蘋果的商業模式正從最大化硬體出貨量成長，轉變成最大化應用程式安裝用戶數營利。分析師指出，蘋果近期開始披露服務收入與應用程式安裝用戶數，並不再報告 iPhone 銷量，這就是轉變的證據。

Woodring 給予蘋果股票「增持」（overweight）評等，根據他的價值模型假設，蘋果用戶每天將在蘋果産品或服務上花費 2 美元，而美國 iPhone 用戶已經達到了這個數字。他稱目前的股價意味着，與其他科技平台和軟體即服務業務相比，蘋果的估值存在重大折扣。

今年 1 月 3 日，蘋果市值一度達到 3 兆美元，但自知後，隨着科技股全面下挫，蘋果股價迄今已跌 16%，升息和對全球經濟可能衰退的擔憂讓投資者感到不安。

財報公布前遭華爾街投行下調目標價

蘋果將於下周四（28 日）公布 2022 會計年度第三季財報。然而在這個關鍵時刻上，蘋果先是傳出放緩招聘、減少開支，隨後又遭華爾街投行集體下調股票目標價，任何的負面消息都可能被市場認為是反映其業績表現或未來財測。

富國銀行分析師 Aaron Rakers 將蘋果目標價從每股 205 美元下調了約 10% 至每股 185 美元。他認為，一些地區的新冠疫情、惡化的宏觀環境以及外匯市場的影響是蘋果的最主要風險，不過仍維持蘋果股票「增持」評等。

摩根士丹利分析師 Katy Huberty 將蘋果目標價從每股 185 美元微幅下調至每股 180 美元。她表示，供應鏈問題和強勢美元可能會限制蘋果今年二季度銷售量的上行空間。

Huberty 預估蘋果上季業績將略低於市場預期，並接近指引的低端。蘋果電腦的銷量和服務的營收可能表現不佳，抵消 iPhone 的穩健表現。但是 Huberty 同樣對該股維持「增持」評等。

外媒調查數據顯示，所有分析師對蘋果股票的平均目標價約為每股 180 美元，雖然較蘋果目前的股價高出約 19%，但較今年 3 月的每股 190 美元上方的目標價還是有所回落。

招聘、支出放緩不影響蘋果生產計畫

知名蘋果分析師郭明錤表示，對在經濟衰退期間看到招聘和支出放緩並不感到驚訝，但他最新的調查顯示，蘋果 2023 年發展規畫沒有任何調整跡象，設備的訂單能見度保持不變（長達 18-24 個月）。

儘管面臨升息、供應鏈壓力持續、經濟衰退風險等逆風，但在華爾街看來，有幾個原因表明蘋果有能力度過當前的宏觀經濟風暴：龐大的用戶群能轉嫁成本、大量現金儲備可進行股票回購與增加股息、iPhone 與穿戴設備需求強勁。

截稿前，蘋果 (AAPL-US) 盤中股價上漲 1.34%，每股暫報 155.09 美元。