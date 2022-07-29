〈財報〉亞馬遜Q2營收高於預期 Q3樂觀 盤後大漲逾13%

亞馬遜 (AMZN-US) 周四 (28 日) 公布第二季營收優於預期，且財測樂觀，激勵盤後股價漲逾 13%。

近時確認，亞馬遜周四上漲 1.31 美元或 1.08%，盤後大漲 16.60 美元或 13.58%，報每股 138.88 美元。

第三季財測關鍵數據 vs. Refinitiv 調查的分析師預期共識

營收：介於 1250 億美元至 1300 億美元，亦即成長率 13% 至 17% vs. 1264 億美元

第二季財報關鍵數據 vs. Refinitiv 調查的分析師預期共識

EPS：虧損 20 美分

營收：年增 7% 至 1212.3 億美元 vs. 1190.9 億美元

營業利益：(不含投資相關營業損失) 自去年同期 77 億美元萎縮至 33 億美元

亞馬遜第二季再度虧損，但營收年增 7% 且高於預期，有別於周四之前微軟等大型科技同業令人失望的業績結果。

後疫情時期，電商需求持續冷卻，亞馬遜核心電商業務持續受影響，其線上商店業務較去年同期下降 4%，實體店銷售則較去年同期持續反彈，成長 12%。

關鍵業務營收 vs. StreetAccount 調查的預期共識

AWS：年增 33% 至 197 億美元 vs. 195.6 億美元

廣告：年增 18% 至 87.6 億美元 vs. 86.5 億美元

亞馬遜雲端業務持續火燙，AWS 銷售額年增 33%，優於華爾街預期，且 AWS 營業利益達 57 億美元，不僅是亞馬遜所有獲利來源，還多出一些。然而，AWS 年增率較前季 37% 下滑。

儘管亞馬遜的大部分營收仍然依賴於零售，但 AWS 是該公司的利潤引擎，並且隨著經濟放緩和消費者支出增加，AWS 是重要的多元化營收來源。然而，即使是高科技市場領域，客戶購買行為也正在變化。

本周稍早，Alphabet 和微軟 (MSFT-US) 也公布雲端運算事業的成長放緩。微軟的 Azure 營收成長 40%，而谷歌雲端營收年增 36%。

第二季網路廣告產業黯淡，但亞馬遜的廣告業務卻是當季亮點，顯示亞馬遜該成長最快的業務正奪得更多市佔率。

在亞馬遜廣告營收年增 18% 之際，臉書平台 (META-US) 的營收卻有史以來的首次下滑，並預測第三季再次下滑；谷歌母公司 Alphabet (GOOGL-US) 的廣告成長放緩至 12%，YouTube 也自去年同期 84% 的成長率劇烈萎縮至 4.8%。

裁員抗通膨

亞馬遜一直在對抗成本上升，因為當年在疫情趨動下，亞馬遜擴張導致人力過多、倉庫容量過多。

執行長賈西 (Andy Jassy) 表示：「儘管燃料、能源和運輸成本方面的通膨壓力持續存在，但我們上季在可控制的成本方面取得進展，尤其是改善我們交貨網絡的生產力。」

經過疫情大流行期間人力翻升一倍後，亞馬遜截至第二季末裁員 9.9 萬人，員工數降至 152 萬人。

Rivian 持股價值減記拖累

由於電動車廠 Rivian (RIVN-US) 第二季股價暴跌 49%，大股東亞馬遜因此認列虧損 39 億美元，使其今年迄今投資總損失達到 115 億美元。

由於對 Rivian 的持股價值減記，亞馬遜第二季整體虧損 20 億美元。分析師對 EPS 的估計差異很大，因此很難將實際結果與共識數字進行比較。