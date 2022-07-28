〈財報〉殼牌Q2獲利再創新高 加速股票回購

能源巨擘殼牌（Shell）周四（5 日）美股盤前公布 2022 會計年度第二季財報，受惠石油與天然氣價格飆升，推升淨利再寫歷史新高，同時也宣布加速股票回購。

殼牌財報顯示，第二季（截至 6/30）經調整後淨利年增 25.6% 至 114.7 億美元，不僅遠高於分析師預估的 112.2 億美元，也優於第一季的 91.3 億美元。此外，殼牌上季石油與天然氣總產量成長 5%、煉油項目獲利成長約兩倍，達每桶 28 美元。

與此同時，殼牌宣布擴大股票回購規模，在上半已經回購 85 億美元股票基礎上，於第三季進一步回購 60 億美元的股票。

摩根大通分析師 Christyan Malek 表示，股票回購規模增加表明殼牌對 2023 年營運的現金流有信心，雖然沒有增加股息可能會對今天的股價造成壓力，但加速回購計畫將進一步擴大未來每股股息上升的空間。

截稿前，殼牌 (SHEL-US)ADR 早盤下跌 0.04%%，每股暫報 51.40 美元。

此外，即便殼牌向投資人返還更多現金，公司債務水準仍在繼續下降。公司「淨負債權益比率」目前已從新冠疫情爆發賢的 30% 降至 19.3%，未來有望進一步減少。

市場分析認為，殼牌強勁的業績表現，意味著全球石油業的復甦仍在持續。整體石油產業在疫情期間遭受重創，伴隨油價與天然氣價格走低，該產業公司提列數百億美元虧損。

但隨全球從疫情中逐漸恢復，對石油與天然氣需求開始超越供給。原油價格應聲走高，布蘭特原油價格在過去一年內漲逾 140%。此外，俄烏衝突升級也加劇市場供需失衡，歐洲天然氣短缺引發一連串連鎖反應，歐洲買家也開始即其搶購囤氣，進一步推高天然氣價格。

除殼牌以外，埃克森美孚 (XOM-US) 第二季營收預估將超過前九季的總和，外界也預估包含埃克森美孚在內，其餘能源巨擘雪佛龍 (CVX-US)、英國石油巨頭 BP(BP-US) 、法國道達爾第二季獲利將改寫 2008 年的歷史紀錄再創新高。