大摩威爾森警告投資人：美股在Fed升息後的大漲是個「陷阱」

雖然聯準會 (Fed) 做出決策後美股大幅上漲，但摩根士丹利 (MS-US) 敦促投資人不要將資金投入股市。

該公司首席美國股票策略師兼投資長威爾森 (Mike Wilson) 表示，他表示，華爾街認為升息速度可能比預期更快放緩，對這種想法感到興奮是不成熟而且問題多多。

他說，「一旦 Fed 因衰退開始而停止升息，股市總會反彈。但是這次 Fed 升息周期結束和經濟衰退之間不太可能有很大的差距。」「最終它將會是一個陷阱。」

威爾森認為，最緊迫的問題是經濟放緩對企業獲利的影響，以及 Fed 過度緊縮的風險。

他指出，「由於成長訊號一直呈現負面，市場會比想像中來得更強一些。」「即使是債券市場現在也開始接受這樣一個事實，也就是 Fed 可能會操作過度，將經濟入衰退。」

威爾森對標準普爾 500 指數的年底目標價為 3900 點，在華爾街分析師的目標價中最低；這也代表將較周三 (27 日) 收盤價還有再跌 3% 的空間，較 1 月創下的收盤高點下跌 19%。

他同時預測美股在達到年底目標之前會再走低。他估計標普 500 指數會跌破上個月觸及的 52 周低點 3636 點。

威爾森說，「大盤走勢已經接近尾聲。我的意思是這個熊市已經持續好一段時間了。」「但問題是它不會結束，還需要再跌一波；我不認為 6 月低點是最後一波。」

他認為，如果 2022 年就出現經濟衰退，標普 500 指數可能會跌至 3000 點。

他說，「根據『評估自我優勢與劣勢』來建構每項投資非常重要。」「如果只是冒著很大的風險來實現別人鄙棄不要的任何東西，對我而言，這不是投資。」

威爾森自認立場保守，所以他減持股票，偏好防禦性股票，包括醫療保健、房地產投資信託基金 (REITs)、消費必需品和公用事業。他還看好持有額外現金和債券。

而且，他並不急於投入資金，而是一直「旁觀」，直到股市出現低谷跡象，「我們正在努力為客戶提供良好的風險回報。現在的風險回報率約為 10 比 1。」「這不是很好的時機。」