〈美股盤後〉沃爾瑪財報嚇跌零售股 四大指數盡墨

美國超級財報週開跑，沃爾瑪再砍財測，零售業續拉警報，通用汽車財報亦令人失望，疲弱的消費者信心數據壓垮投資人信心，四大指數週二 (26 日) 全數盡墨。

政經消息方面，聯準會週二 (26 日) 起召開為期兩天的決策會議，市場普遍預料將升息 3 碼，使聯邦資金利率的目標區間達至 2.25-2.50%，以抑制 1981 年以來最嚴重的通膨。

外界關注週四公布的美國第二季國內生產毛額 (GDP) 成長率數據可能顯示美國經濟連續第二季萎縮，美國經濟委員會主任布萊恩迪斯 (Brian Deese) 週二打預防針稱：「誠如美國財政部長葉倫上週日所說，即使美國連續兩季 GDP 出現負增長，那也不意味美國會陷入經濟衰退。這不是經濟學家傳統上所依賴的定義。」

美國經濟陷入衰退的疑慮持續升高之外，全球經濟下行的擔憂加劇。國際貨幣基金 (IMF) 週二調降對 2022 年和 2023 年的全球成長預測，聲稱全球經濟前景「黯淡且更加不確定」，預估今年世界經濟將成長 3.2%，然後在 2023 年進一步放緩至 2.9%，與 4 月預測相比，本次修正分別調降 0.4 和 0.7 個百分點。

市場持續關切歐洲能源危機，俄羅斯天然氣公司 Gazprom 宣布將從 7 月 27 日起削減天然氣供應，歐盟週二召開緊急能源會議，所有歐盟成員同意在今年 8 月至明年 3 月期間將天然氣使用量自 2017-2021 年均值水平削減 15%。經濟學家認為，歐洲可能難以滿足其天然氣需求，歐洲天然氣價格 (TTF) 將在未來幾年保持高位。

新冠肺炎 (COVID-19) 全球疫情持續蔓延，截稿前，美國約翰霍普金斯大學 (Johns Hopkins University) 數據指出，全球確診數已飆破 5.71 億例，死亡數突破 638 萬例。全球 184 個國家 / 地區接種超過 123 億劑疫苗。

週二 (26 日) 美股四大指數表現：

標普 11 大板塊逾半收黑，非必需消費品、通訊服務和資訊科技領跌 (圖片：finviz)

焦點個股

科技五大天王集體殞落。蘋果 (AAPL-US) 跌 0.88%；Meta (META-US) 下跌 4.50%；Alphabet (GOOGL-US) 下跌 2.32%；亞馬遜 (AMZN-US) 下跌 5.23%；微軟 (MSFT-US) 下跌 2.68%。

道瓊成分股以沃爾瑪領跌。沃爾瑪 (WMT-US) 大跌 7.6%；Salesforce (CRM-US) 下跌 3.85%；Nike (NKE-US) 下跌 3.73%；3M (MMM-US) 上漲 4.94%；麥當勞 (MCD-US) 上漲 2.68%。

費半成分股普遍下滑。AMD (AMD-US) 下跌 2.62%；NVIDIA (NVDA-US) 下跌 2.88%；應用材料 (AMAT-US) 下跌 2.07%；美光 (MU-US) 跌 0.81%；德儀 (TXN-US) 下跌 1.45%； 高通 (QCOM-US) 下跌 2.14%。

台股 ADR 全數收黑。台積電 ADR (TSM-US) 下跌 2.11%；日月光 ADR (ASX-US) 下跌 2.29%；聯電 ADR (UMC-US) 大跌 5.53%；中華電信 ADR (CHT-US) 跌 0.53%。

企業新聞

美國零售巨擘沃爾瑪 (Walmar) (WMT-US) 大跌 7.64% 至每股 121.98 美元。沃爾瑪再度調降年度獲利展望，主因是食品和燃料嚴重的通膨影響，正壓縮消費者在非必需用品類別上的支出，因此需要調降商品價格來清理過高的庫存。零售股也受此消息拖累，目標百貨 (TGT-US) 下滑 3.63%。

麥當勞 (MCD-US) 上漲 2.63% 至每股 257.09 美元。麥當勞週二盤前公布 2022 會計年度第二季財報，雖然營收受關閉俄國業務等原因影響表現不如預期，但經調整後每股獲利優於分析師預期，另外在價格調漲與超值商品銷售的策略下，美國同店銷售成長寫下佳績。

通用汽車 (GM-US) 下跌 3.53% 至每股 33.34 美元。通用汽車受到供應鏈限制，無法在上季末出貨近 10 萬輛汽車，第 2 季獲利低於華爾街預期，但維持全年獲利財測不變。

網上音樂串流平台 Spotify (SPOT-US) 開盤後一路下跌 5.86% 至每股 103.97 美元。隨著各大企業放緩招聘步伐，Spotify 計劃裁員 10% 的員工，影響約 1,000 名員工，Spotify 執行長 Tobi Lütke 稱，公司將裁掉「過度專業化」和重複的職位。

美國最大加密貨幣交易所 Coinbase(COIN-US) 暴跌 21.08% 至每股 52.93 美元。Coinbase 醜聞疑雲不斷，除了前高層涉嫌內線交易之外，還傳出美國證券交易委員會 (SEC) 正調查 Coinbase 是否不當允許美國人交易本應註冊為證券的數位資產。

經濟數據

美國 6 月營建許可月率修正值報 0.1%，前值 - 0.6%

美國 6 月營建許可年化總數修正值報 169.6 萬戶，前值 168.5 萬戶

美國 5 月 S&P/CS20 座大城市未季調房價指數年率報 20.5%，預期 20.6%，前值 21.2%

美國 5 月 S&P/CS20 座大城市經季調房價指數月率報 1.3%，預期 1.5%，前值 1.7%

美國 5 月 FHFA 房價指數月率報 1.4%，前值 1.5%

美國 5 月 FHFA 房價指數年率報 18.3%，前值 18.9%

美國 6 月季調後新屋銷售年化總數報 59 萬戶，預期 66 萬戶，前值 64.2 萬戶

美國 6 月季調後新屋銷售年化月率報 - 8.1%，前值 6.3%

美國 7 月里奇蒙 Fed 製造業指數報 0，預期 - 17，前值 - 9

美國 7 月諮商會消費者信心指數報 95.7，預期 97.2，前值 98.4

華爾街分析

GraniteShares 創始人兼執行長 Will Rhind 表示，沃爾瑪悲觀下修財測清楚地告訴投資人，經濟狀況正在惡化，這就是週二市場大量拋售的原因，消費者受到影響，因為商品和服務成本上升，借貸成本上升。



除了沃爾瑪財測預警外，聯準會召會議之際，美國消費者信心降至 2021 年 2 月以來最低，也加劇投資人對經濟增長放緩的擔憂。Quadratic Capital Management 創始人 Nancy Davis 稱，通膨正在傷害企業，但問題是緊縮政策是否會減輕痛苦？

Rhind 提到，聯準會本月升息 3 碼可能幾乎已經被市場消化，未來利率決策走向是投資人更要關注的焦點。

數字皆為截稿前更新，請依照實際報價為主