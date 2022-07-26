科技五天王財報 將決定美股未來走向

美國科技五天王亞馬遜 (AMZN-US)、蘋果 (AAPL-US)、Google 母公司 Alphabet(GOOGL-US)、臉書母公司 Meta(META-US)、微軟 (MSFT-US) 將陸續在本周公布財報，這些占標普 500 指數近四分之一市值公司的業績，可能決定未來數周或數月的股市走向。

在科技五天王公布財報前夕，這些公司近期前景遭受質疑，根據 MarketWatch 報導，這五家公司都表示正在或計劃削減成本。

由於通膨壓力導致成本增加，亞馬遜 2022 會計年度第一季虧損近 40 億美元，該公司高層打算做出調整並削減部分支出，一些大型科技公司可能會在本財報季採取同樣做法。據報導，蘋果計劃在明年削減成本，而微軟正在關閉空缺職位的招聘名額，並進行小規模裁員。

此外，Meta 執行長祖克柏在第二季的最後一天告訴員工，他們面臨「近年來最嚴重的經濟衰退」。Alphabet 執行長 Sundar Pichai 在 7 月初告訴員工，Google 計劃在今年剩餘時間放慢招聘步伐。Snap(SNAP-US) 和 Twitter(TWTR-US) 上周公布的業績顯示，對數位廣告業務的擔憂已經形成。

即便是微軟對其營收發出預警，以及亞馬遜已經在削減成本，這些消息可能也不足以讓華爾街為可能發生的事情真正做好準備。Lopez Research 分析師 Maribel Lopez 認為：「雲端運算成長放緩可能會引發重大影響，投資人可能會抓狂的，因為他們已經習慣了雲端服務供應商成長 30% 到 40% 。」

這五家公司的任何大動作都將對市場產生重大的連鎖反應。據道瓊資料，儘管今年以來股市已經下跌，但這五家公司的總市值約為 7.5 兆美元，約占標普 500 指數總市值的 23%。

疫情期間這五家公司的獲利與收入成長提振市場。根據世界銀行的資料，這五家大型科技公司去年的獲利總額超過 3,200 億美元，銷售額超過 1.4 兆美元，如果參照全球國內生產毛額（GDP）排名的話，能排第 13 位，僅次於巴西，超過澳洲。

然而，今年大型科技公司的業績將很難與之前相比，尤其是在亞馬遜報告第一季虧損近 40 億美元之後，這些公司的成本削減將對更大的科技經濟產生影響。矽谷和華爾街真正擔心的是多骨牌效應的發生——大型科技公司削減成本，損害依賴它們的小型科技公司，從而導致這些公司破產；或者削減雲端計算、雲端軟體、硬體等成本的行為，給整個行業帶來更多痛苦。

FactSet 資深分析師 John Butters 上周五表示，未來是否會出現大範圍削減成本的跡象都將體現在財報公布後的財測中，目前已經發布的一些業績指引令人擔憂：截至目前，標普 500 指數成分股公司中有 11 家發布財測，其中 10 家低於市場預期。

疫情期間蘋果公司沒有給出財測，Google 的高層也沒有提供任何類型的財測，這一次投資者應密切關注這些企業在發布財報後是否會公布財測。

Alphabet 將於周二盤後公布財報，Google、微軟將於周三盤後公布，而蘋果與亞馬遜將於周四盤後公布。這五家公司將成為財報季中最引人注目的企業，其業績表現可能牽動科技股走勢。