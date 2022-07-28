曼欽點頭 美國民主黨內部協商完成3690億美元氣候變遷法案

參議院多數黨領袖民主黨的舒默 (Chuck Schumer) 和同黨參議員曼欽 (Joe Manchin) 周三 (27 日) 公布一項期待已久的協商方案，將投資數千億美元來應對氣候變遷和推動潔淨能源計劃。

這部多達 725 頁的法案被稱為「2022 年減少通膨法案」，為氣候和潔淨能源條款提供 3690 億美元，這是美國國會史鏟最激進的氣候投資。根據該協商法案的摘要，在 2030 年前將美國的碳排放量削減約 40%。

在參議院兩黨 50 對 50 表決中持有關鍵中間派搖擺票的曼欽不到 2 周前表示，在他更了解 7 月的通膨數據之前，他不會支持任何氣候條款。但周三卻出人意料地放下身段達成協商後版本。

如果經參議院表決通過並獲拜登總統簽署成為法律，該法案將包括為以下項目提供資金：

製造潔淨能源產品。包括為電動車、風力渦輪機和太陽能電池板等製造設施提供 100 億美元的投資稅收抵免，以及 300 億美元的額外生產稅收抵免，以加速境內太陽能電池板、風力渦輪機、電池和關鍵礦物加工。它還將包括高達 200 億美元的貸款，用於在美國建立新的潔淨汽車製造設施，以及 20 億美元用於改造現有汽車廠以生產潔淨汽車。

減少排放。包括 200 億美元用於農業部門和 30 億美元用於減少港口的空氣污染。它還包括用於減少甲烷排放計劃的未指明資金，甲烷排放通常是石油和天然氣生產的副產品，其大氣暖化效應是二氧化碳的 80 多倍。此外，該法案撥款 90 億美元供聯邦政府購買美國製造的清潔科技，其中 30 億美元供美國郵政局 (USPS)) 購買零排放汽車。

研發。包括價值 270 億美元的潔淨能源技術加速器，以支持配置控制排放的科技，以及 20 億美元用於政府實驗室的突破性能源研究。

保護和支持自然資源。包括撥款 50 億美元用於支持健康森林、森林保護和城市植樹，以及撥款 26 億美元用於保護和恢復沿海棲息地。

補助各州。包括為各州和電力公司提供約 300 億美元的補助和貸款計劃，以推進潔淨能源轉型。

環境正義倡議。金額超過 600 億美元，以解決污染對低收入社區和有色人種社區的不平等影響。

個人補助。購買新電動車可獲得 7500 美元的稅收抵免，購買二手電動車可獲得 4000 美元的稅收抵免。但這兩種優惠都只適用於中低收入的消費者。

曼欽周三發表聲明說：「我支持這項可以推進實際的能源和氣候政策，降低如今的物價，並戰略性地投資於長期競爭。」「這項立法確保市場將在美國進行中的能源轉型發揮主導作用，而不是口水處處的政治議程或不切實際的目標。」

參議院將於下周對這項協商法案進行投票，之後再提交民主黨控制的眾議院。

總統拜登周三表示，協議中能源項目的稅收抵免和投資將創造數千個新工作崗位並有助於降低能源成本，希望參議院盡快推進立法。

總統誓言到 2030 年將美國的溫室氣體排放量從 2005 年的水平減少 50% 到 52%，並在本世紀中葉實現淨零排放。根據獨立研究公司榮鼎集團 (Rhodium Group) 最近的一項分析，若無這項協商法案，該國肯定無法實現這個目標。

拜登在聲明中表示，「這是美國人民一直在等待的行動。」「它解決了當今的問題：高昂的醫療保健成本和總體通貨膨脹，以及對我們未來能源安全的投資。」