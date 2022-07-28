Fed升息是鴿還是鷹? 看市場大咖怎麼說

美國聯準會 (Fed) 周三 (27 日) 升息 75 個基點，一如多數人預期，這也讓美股歡聲雷動，那斯達克指數猛升 4.06%，標普 500 指數上漲 2.62%。聯準會主席鮑爾在記者會表示，連續多次大幅升息後，未來某個時間點可能放緩升息腳步。

知名投資和諮詢金融服務商古根漢合夥人 (Guggenheim Partners) 投資長麥納德 (Scott Minerd) 的看法和市場主流相同，他認為在今年剩下的這段期間，聯準會將放慢升息腳步。麥納德預測年底通膨率將落在 5~6% 水準，超越聯準會的 2% 目標。

而人稱「新債券天王」的雙線資本公司 (DoubleLine Capital) 執行長岡雷克 (Jeffrey Gundlach) 則持反向觀點，他認為本周聯準會委員一致同意將基準利率再調升 75 個基點，這意味著聯準會不再落後形勢，未來將繼續維持鷹派。岡雷克提到，鮑爾已恢復市場信譽，而微幅衰退將是金融市場可能出現的最好結果。

不過，麥納德則指出，就對抗通膨而言，聯準會毫無信譽可言，且分歧加劇美國國債和整體市場波動。

聯準會不排除再次大幅升息，但投資人卻從主席鮑爾談話中嗅到放慢升息步調的可能性。不過聯準會未來究竟會放鴿還是放鷹來對抗通膨，也是每個資產項目所要面對的共同問題。

紐約聯邦儲備銀行前任總裁杜雷 (William Dudley) 也認為，鮑爾周三在記者會上的言論也不偏鴿派。杜雷個人預估，聯準會的基準利率最終將升至 4% 前後。

麥納德和岡雷克都認為，聯準會不再提供明確「前瞻指引」，或許有助於減少市場波動。鮑爾週三表示，聯準會將取消前瞻指引，屆時將根據即將公布的通膨數據來進行隨時調整。