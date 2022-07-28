〈美股盤後〉Fed二度升息3碼 那指猛漲逾4% 創2020年4月以來最佳單日表現

Google 廣告業績超預期、微軟和德州儀器財測樂觀，令投資人鬆一口氣，聯準會週三 (27 日) 一如市場預期升息 3 碼，美債殖利率走低，科技股強勢領漲，那指猛升 4.06%，創 2020 年 4 月以來的最佳單日表現。

政經方面，美國聯準會週三結束為期 2 天的聯邦利率會議，再度宣布升息 3 碼，聯邦資金利率區間來到 2.25%～2.5%，自 3 月升息周期啟動以來，聯準會已升息 9 碼，升息速度創 1981 年來最激進。

聯準會主席鮑爾指出，未來大幅度升息將取決於數據，聯準會在某個時間點放緩升息步伐可能是適合的。他強調，有必要將通膨壓低至 2.0%，縮表計畫目前正處於正軌，美國沒有出現經濟衰退。鮑爾此番言論提振市場信心。

美企財報成績單好壞參半，科技巨頭微軟銷售預測頗佳、Alphabet 財報遜預期，但 Google 廣告和搜尋收入超預期、半導體大廠德州儀器的財報和財測皆亮麗，沖淡經濟降溫打擊電子產品需求的疑慮。受惠於旅遊業的復甦，希爾頓全球控股公司 (HLT-US) 調升全年獲利預測。

美國參議院週三以 64 票同意對 32 票反對通過精簡版晶片法案 (CHIPS-plus) ，為晶片股帶來大利多。

該法案將為美國半導體製造提供約 520 億美元的補貼，以及約 240 億美元的晶片工廠投資稅額優惠，還將在五年內授權超過 1700 億美元用於促進美國的科學研究工作。該法案已移交由眾議院表決，本案最快可能在本週末前通過，以趕在 8 月國會休會前送交白宮給美國總統拜登簽署。

新冠肺炎 (COVID-19) 全球疫情持續蔓延，截稿前，美國約翰霍普金斯大學 (Johns Hopkins University) 數據指出，全球確診數已飆破 5.73 億例，死亡數突破 639 萬例。全球 184 個國家 / 地區接種超過 123 億劑疫苗。

週三 (27 日) 美股四大指數表現：

標普 11 大板塊全數收紅，通訊服務、資訊科技和非必需消費品領漲。(圖片：finviz)

焦點個股

科技五大天王集體衝高。蘋果 (AAPL-US) 上漲 3.42%；Meta (META-US) 大漲 6.55%；Alphabet (GOOGL-US) 飆漲 7.66%；亞馬遜 (AMZN-US) 大漲 5.37%；微軟 (MSFT-US) 大漲 6.69%。

道瓊成分股逾半收紅。Salesforce (CRM-US) 大漲 5.77%；沃爾瑪 (WMT-US) 上漲 3.78%；迪士尼 (DIS-US) 上漲 3.73%；Nike (NKE-US) 上漲 2.53%；3M (MMM-US) 下跌 1.34%。

費半成分股普遍勁揚。AMD (AMD-US) 上漲 5.36%；NVIDIA (NVDA-US) 大漲 7.60%；應用材料 (AMAT-US) 上漲 4.60%；美光 (MU-US) 上漲 3.74%；德儀 (TXN-US) 大漲 6.65%； 高通 (QCOM-US) 上漲 2.30%。

台股 ADR 全數回暖。台積電 ADR (TSM-US) 上漲 3.78%；日月光 ADR (ASX-US) 大漲 5.60%；聯電 ADR (UMC-US) 大漲 6.24%；中華電信 ADR (CHT-US) 上漲 1.82%。

企業新聞

微軟 (MSFT-US) 大漲 6.69% 至每股 268.74 美元。微軟週二盤後公布會計年度第四季的獲利、營收受到匯損等因素影響，均未達華爾街共識，但 2023 年度財測樂觀。

同為科技大廠的 Google 母公司 Alphabet(GOOGL-US) 大漲 7.66% 至每股 113.06 美元。 Alphabet 週二公布 2022 會計年度第二季財報大致遜色，但在 Google 搜尋廣告的助益下，營收略遜分析師預期，反映 Google 在線上廣告成長減緩時，依舊能夠維持韌性。

半導體業風向球德州儀器 (TXN-US) 勁揚 6.65% 至每股 171.54 美元。德州儀器週二盤後公布的財報優於預期，本季財測也很亮麗，沖淡經濟降溫打擊電子產品需求的疑慮。

波音 (BA-US) 小漲 0.12% 至每股 156.09 美元。波音週三盤前公布最新財報表現不如預期，第二季營收報 166.8 億美元，低於分析師預期的 175.7 億美元，經調整後每股虧損 0.37 美元，亦劣於分析師預期的每股虧損 0.14 美元。不過波音仍維持在 2022 年恢復自由現金流的預測。

經濟數據

美國 6 月耐久財訂單月率初值報 1.9，預期 - 0.5%，前值 0.8

美國 6 月批發庫存月率初值報 1.9%，預期 1.5%，前值 1.8%

美國 6 月季調後成屋簽約銷售指數月率報 - 8.6%，預期 - 1.5%，前值 0.4%

美國上周（截至 7/22）EIA 原油庫存變動報 - 452.3 萬桶，預期 - 103.7 萬桶，前值 - 44.6 萬桶

華爾街分析

高盛研判：「市場再次轉向壞消息就是好消息，即聯準會將因糟糕數據而轉向的整體觀點，這回到我們過去熟悉的模式。」

前聯準會紐約分行總裁 Bill Dudley 稱，市場上行空間非常有限。Oanda 高級市場分析師 Ed Moya 表示：「看來投資人認為 9 月份再採取大規模升息是不合理的。在通膨下滑的證據出現前，不會出現購買風險資產明顯的訊號。」

數字皆為截稿前更新，請依照實際報價為主