鉅亨美股雷達：市場關注Fed利率決議 Spotify第二季營收增逾兩成

美股重要看點：

多家企業將公布財報，包含 Meta (META-US)、福特 (F-US)、高通 (QCOM-US) 等。美國 10 年期公債殖利率來到 2.80%，美股期貨週三 (27 日) 上升，道瓊期貨漲 0.38%，標普 500 期貨漲 0.79%，那斯達克 100 期貨漲 1.30%。

美國聯準會 (Fed) 將在台灣周四凌晨 2 點公布決議，市場焦點全放在主席鮑爾為 9 月會議釋出的蛛絲馬跡。

市場普遍預期 Fed 將升息 75 個基點 (3 碼)，把聯邦資金目標區間提高到 2.25-2.50%，且在今年之後的會議可能都將持續升息。但分析師認為，鮑爾可能不會太具體說明 9 月和之後會議的升息幅度，以保留一些彈性。

曾任 Fed 理事的觀察家 Larry Meyers 預測，鮑爾可能避免對 9 月升息做出具體的承諾，同時將設法讓市場預期升幅「可能是 2 碼或 3 碼，而不是 4 碼」。Meyers 還預測，鮑爾將討論可能讓緊縮步調減緩的「通膨門檻」，為停止升息鋪路。

高盛策略師認為，市場已經來到「壞消息就是好消息」的模式，就像每當經濟成長放緩時，人們開始預期央行鴿派抬頭。

摩根大通策略師認為，對價格已見頂將導致聯準會轉向的押注，將有利下半年股市的前景。

美股財報季正如火如荼展開，相較於提高股東報酬，企業是否選擇保留銀彈以便應對經濟降溫，投資人可望從本周的科技股財報一探究竟。

RDM Financial Group-Hightower 投資長 Michael Sheldon 表示，若企業決定減少或是不額外回購，可能會減少未來幾個月對美股的關鍵需求。他也表示，即使現金流強勁，若企業不利用相對較低的股價買回股票，這恐怕也是一項危險信號，顯示業務前景正在惡化。

美股前一交易日漲跌：

今日重要總經數據：

美國 6 月耐久財訂單月率初值 (%)，預估 0.2，前值 0.8

美國 6 月批發庫存月率初值 (%)，前值 1.8

重要個股動態：

串流音樂龍頭 Spotify 周三（27 日）盤前公布 2022 會計年度第二季財報，受惠訂閱用戶數量增加與廣告收入成長，營收年增逾兩成，優於市場預期，同時 Spotify 也對本季業績保持樂觀態度，儘管經濟前景堪憂。Spotify 盤前股價受第二季財報佳績提振漲逾 7%。

截稿前，Spotify(SPOT-US) 盤前股價上漲 6.43%，每股暫報 110.66 美元。

Spotify 第二季（截至 6/30）營收年增 23% 至 29 億歐元（約 29.4 億美元），遠超 Refinitiv 分析師預估的 28 億歐元；淨損報 1.25 億歐元，合每股虧 0.85 歐元，去年同期虧損 2,000 萬歐元或每股虧損 0.19 歐元。

SPOT 股價走勢圖 圖片：anue 鉅亨

微軟 (MSFT-US) 周二 (26 日) 盤後公布會計年度第四季的獲利、營收受到匯損等因素影響，均未達華爾街共識，但因對 2023 年度財測樂觀，激勵盤後上漲約 4%。週三盤前股價上漲約 3%。

微軟第四財季營收年增 12%，為 2020 年以來最低營收成長率，且 EPS 為 2016 年來首次低於華爾街預期共識。

針對 2023 全財年，微軟重申上一季提出的財測。微軟財務主管 Amy Hood 表示：「我們持續預期，以固定匯率和美元計算，營收和營業利益仍有百分比 2 位數的成長率。」

MSFT 股價走勢圖 圖片：anue 鉅亨

經濟狀況不佳使廣告業務承受壓力，Alphabet(GOOGL-US) 周二 (26 日) 公布 2022 會計年度第二季財報大致遜色，但在搜尋廣告的助益下，營收並未和華爾街預期相差太多，對於 Alphabet 更能抵禦經濟衰退的信心，激勵盤後股價漲逾 4%。週三盤前股價漲近 4%。

根據財報，Alphabet Q2 營收年增 12.6% 至 696.9 億美元，營收成長再創 2020 年第二季以來最慢，稀釋後 EPS 年減 11%，至 1.21 美元。