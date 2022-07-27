日產汽車副社長：全新第四代X-Trail生產 無晶片短缺懸念

日產汽車 (Nissan) 在日本九州的汽車組裝廠「日產自動車九州」(Nissan Motor Kyushu)，週三 (27 日) 舉行第四代全新大改款 X-Trail 休旅車的生產啟動紀念儀式。日產汽車副社長坂本秀行表示，在晶片短缺問題因應上的努力有同時進行，X-Trail 沒這方面的懸念。

日產汽車於 2022 年 7 月 20 日，公開第四代全新大改款的日本國內版本 X-Trail 休旅車。

X-Trail 車系是在 2020 年首度推出，發展至今已正式跨入第四代，距離上一次的第三代大改款已經有 9 年之久。

在日本國內販售的第四代 X-Trail 全車系採用第二代 e-Power 油電混合動力技術，汽油引擎僅用於發電，行駛過程的動力來源都來自於電動馬達。

根據日產自動車九州，他們在 6 月就已經展開第四代 X-Trail 量產，約有 7 成零件都是來自九州地區的供應商，和生產第三代 X-Trail 的時候相同。

日產自動車九州的公司社長冨山隆表示，該款新車在日產汽車的電動化過程中，扮演著引領向前的重要角色；並且強調在生產過程當中，為了兼顧數量和品質，將和供應商們密切合作。

目前日本各家汽車廠商都因為晶片短缺問題而大傷腦筋，許多車廠都因為零件調度問題而導致汽車生產受限，進而造成生產計劃大亂。不過，出席該場儀式的日產汽車副社長坂本秀行於當天表示，在晶片短缺問題因應上的努力有同時進行，這款車 (指 X-Trail) 沒有這方面的懸念。