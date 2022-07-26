福特宣示電動車計畫 拚2026年年產200萬台

汽車大廠 Ford(F-US) 今 (26) 日發布 Ford 電皮書，宣示擘畫史上最大變革，將以最大規模投資、最縝密產業鏈和最全面產品打造全新藍圖，預計在 2026 年前投入 500 億美元，陸續於全球布建電動車生產基地、電池模組研發中心等硬體設施，目標明年電動車總產能提高到 60 萬輛、2026 年達年產 200 萬輛。

Ford 說明，藉由全新電動車專責研發部門 Model e 的成立，將引領 Ford 拓展電動車互聯網、前端軟體平台等不同全新技術的應用，而在這些策略下，力拚 2026 年產電動車達 200 萬輛，除了先問世的 Mustang Mach-E、F-150 Lightning、E-Transit 外，已預計將在 2024 年於歐洲市場推 7 款全新電動車。

Ford 透露，7 款全新電動車中，除了一般乘用車級中型跨界電動 CUV、運動型電動 CUV 和 Puma 電動版等 3 款全新作品，也瞄準未來運輸物流業者轉型趨勢，計畫推 Transit Courier、Tourneo Courier、Transit Custom 和 Tourneo Custom 共 4 款電動新車。

不過，Ford 強調，並不急著棄油轉電，將先投入 70 億美元打造品牌最新電池生產園區，為美國汽車製造商有史以來最大一次性投資規模，將建置包括 Ford 和南韓電池生產商 SK Innovation 合資開發的美國田納西州電動車生產基地「Blue Oval City」以及肯塔基州電池工業製造園區「Blue Oval SK Battery Park」。

其中，「Blue Oval City」將成為未來 F 系列皮卡車和先進電池的生產重鎮，而「Blue Oval SK Battery Park」電池工業製造園區，則將垂直整合電池研發技術，藉此因應市場所需提供多元化的電池模組。

為因應電動車浪潮，Ford 已將旗下汽車業務正式拆分，將以專責燃油車業務的 Ford Blue、首重電動車相關研發進程的 Ford Model e 兩大獨立部門和既有的商用車部門 Ford Pro 攜手並進。