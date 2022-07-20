豐田8月全球生產調降2成 和零件調度及召修問題有關

日本豐田汽車周二 (19 日) 宣布，2022 年 8 月的全球生產計畫調降到約 70 萬輛，比年初規劃減少 2 成，原因是零件短缺以及和電動車 bZ4X 的召修問題。

豐田周二宣布 8 月全球生產降為 70 萬輛左右，其中日本國內生產約 20 萬輛，其他國家生產約 50 萬輛。8 月產量仍將超越 去年同期的 53 萬輛，和疫情前 2019 年 8 月的 68 萬輛相當。

這次豐田調降 8 月全球產量，和全球性的 COVID-19 疫情擴大、以及半導體等零件的短缺有關。

但是，豐田 2022 年度 (至 2023 年 3 月) 的全球生產計畫仍維持在 970 萬輛不變。該公司擬於 9 月之後追回不足部分，8 到 10 月的全球生產計畫，每月平均 85 萬輛左右。

此外，豐田周二也公布，日本國內有 6 座工廠共 9 條生產線將於 8 月暫時停工，最長 18 天。受到影響的車款包括純電動車「bZ4X」、大型休旅「Land Cruiser」、廂型雙生車「Noah」和「Voxy」，以及「Prius」和「Corolla」等，影響範圍廣泛。

8 月停工的工廠中，位於愛知縣豐田市的元町工廠第一生產線將連續停止運作一個月，範圍涵蓋盂蘭盆節。bZ4X 因在今年 6 月因輪轂螺栓問題須召修，將利用這次生產線停工的機會進行徹底調查。