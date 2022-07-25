本週操盤筆記：Fed 7月利率決議、超級財報週、美國第二季GDP

本週操盤筆記：美股超級財報週來臨，即將公布的重要財報包括微軟、Alphabet、臉書母公司 Meta、蘋果、亞馬遜等。同時本週另一場重頭戲為美國聯準會（Fed）將公布 7 月利率決策，市場預料將升息三碼（75 個基點），此外，美國第二季的國內生產毛額（GDP）也將在本週公布。

本週操盤筆記 (0725-0729)

1.Fed 公布 7 月利率決議

Fed 則將於週三（台北時間週四凌晨兩點）公布貨幣決策，市場一度以為會升息 4 碼（1 個百分點），但 Fed 官員排除這個看法，因此經濟專家預料仍將升息 3 碼。

紐約梅隆銀行 (BNY Mellon) 財富管理公司投資長 Leo Grohowski 表示，如果 Fed 保持緊縮得過久，經濟衰退機率就會升高，他目前預測未來一年步入衰退的機率為 60%。假如 Fed 主席鮑爾比意料中更強硬、鷹派，市場也可能劇烈震盪。

Fed 主席鮑爾早已表示，7 月升息將從 50 或 75 個基點中「二選一」，不過截至目前，主要的 Fed 官員表態都暗示傾向 75 個基點。

值得注意的是，押注 Fed 貨幣政策的交換合約交易員現在正轉向定價 9 月升息兩碼而非當月升息三碼（75 個基點）。交易員們之所以會做出這樣的轉變，主要是出於對美國經濟疲軟、乃至滑入衰退的擔憂。

此外，經濟學家們還預估，在明年年初，Fed 再升息 1 碼（25 個基點），使利率達到 3.75% 的高點，然後將會停止升息，並在明年年底前開始降息。

2. 美股迎超級財報週 科技五巨頭財報將揭曉

被稱為「MAMAA」或的科技五巨頭財報集中在下週公布，微軟 (MSFT-US)、Alphabet(GOOGL-US) 將在美股週二盤後揭曉業績，接著臉書母公司 Meta(META-US) 週三登場，蘋果 (AAPL-US)、亞馬遜 (AMZN-US) 美股週四盤後公布財報。

Grohowski 說：「大企業對前景的看法，比財報本身更重要。把企業說法和彙整已發生事件的統計數據互相參照，相信這會是劇烈震盪的一週。」

3. 美國第二季 GDP 數據出爐

美國將於週四（28 日）公布第二季 GDP，已有多家機構估計可能呈現負值。如此一來，將是繼第 1 季衰減 1.6% 後再陷萎縮。連續兩季負成長，若再由其他數據確認，技術上即視為衰退。道瓊社調查經濟專家平均估計是小幅成長 0.3%。

與此同時，歐元區也將公布第二季 GDP 數據。歐洲央行（ECB）上週睽違 11 年以來首次升息，而且一口氣升息兩碼，出乎市場預期，此舉也意味著歐元區長達 8 年來的負利率時代終於結束。

另外，ECB 為防止義大利政局動盪引發歐債危機，推出新的反金融分裂工具 TPI（Transmission Protection Instrument），確保市場不會過度推高脆弱經濟體的借貸成本，並使貨幣政策能在整個歐元區的順利傳輸。