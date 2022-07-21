時隔11年！歐洲央行宣布升息兩碼 同時推出反金融分化新工具

歐洲央行（ECB）周四（21 日）公布最新利率決議，將基準利率上調兩碼（50 個基點）超過先前預期的 1 碼（25 個基點）幅度，此為 11 年來首次升息，試圖替歐元區火熱的通膨降溫。

ECB 升息兩碼後，歐洲央行邊際貸款利率為 0.75%，主要再融資利率仍為 0.5%，存款機制利率為 0%，大幅超過市場預期。

與此同時，歐洲央行批準通過新的政策工具—傳導保護工具（Transmission Protection Instrument, TPI），避免成員國息差大幅走闊對負債最重的國家造成嚴重打擊。歐洲央行表示，TPI 購買規模取決於風險的嚴重程度，購買將不受事前限制。

歐洲央行管委會表示，在政策利率正常化的過程中，此次升息兩碼是適當的。該決定是管委會基於對通膨風險的最新評估以及 TPI 工具的基礎上所做出。它將通過加強對通膨預期的錨定、確保需求狀況並進行調整，從而支持通膨回到其中期目標。

此外，歐洲央行的疫情緊急購債計畫（PEPP）的資產購買步伐將至少持續到 2024 年底。

利率決議公布後，歐股跌幅擴大，德國 DAX30 指數跌逾 1%，英國富時 100 指數、歐洲 Stoxx50 指數跌約 0.6%。歐元兌美元短線走高約 40 點，匯率報 1 歐元兌 1.0234 美元。

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