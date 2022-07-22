商業活動萎縮！美國7月服務業、綜合PMI跌破榮枯線 經濟衰退擔憂加劇

根據標普全球（S&P Global）周五（22 日）編制的採購經理人初步調查，美國 7 月經濟活動意外萎縮，表明在通膨壓力加大、商品與服務需求減弱的背景下，經濟前景正在迅速惡化。
美國 7 月 Markit PMI 報告：
- 製造業 PMI 初值報 52.3，略高市場預期 52，前值為 52.7，創 25 個月新低
- 服務業 PMI 初值報 47，遠低於市場預期 52.6，前值為 52.7，創 26 個月新低
- 綜合 PMI 初值報 47.5，前值為 52.3，創 26 個月新低
數據顯示，美國 7 月綜合 PMI 與服務業 PMI 初值雙雙跌破 50 的榮枯線，其中綜合 PMI 初值是為新冠疫情導致封鎖措施以來首次萎縮，而服務業 PMI 初值暴跌的原因是受到高通膨與需求疲軟拖累銷售。
值得注意的是，服務業占美國國內生產毛額（GDP）70% 左右，這次的數據結果對經濟前景並非好兆頭，可能會導致第三季經濟成長萎縮。
另外，製造業 PMI 初值表現雖略高於預期，但仍較前值有所下降，主要是受到新訂單下滑拖累，增幅為兩年來最慢。
令人失望的宏觀經濟數據可能加劇大眾的擔憂，在金融環境收緊之際，整體經濟正走向硬著陸。金融環境收緊在一定程度上是由聯準會（Fed）為穩定通膨激進升息所引發。儘管夏季通常是比較平靜的季節，但不確定性增加可能會在短期內加劇市場波動。
價格方面，成本負擔依然沉重，但漲幅較 5 月的高點有所放緩，表明通膨可能即將出現緩解。這種假設可能讓 Fed 在今年晚些時候轉為較鴿派的貨幣政策立場，特別是如果經濟成長狀況繼續惡化的話。此外，Fed 的立場轉變可能會成為風險資產決定性的轉捩點，為美國股市的可持續復甦奠定基礎。
整體來說，今天這份悲觀的數據報告增加了中期經濟衰退的可能性。誠然就業市場的強勁勢頭抵銷對經濟下滑的一些嚴重擔憂，但重要的是，就業指標是反映商業活動滯緩的晴雨表，對新形勢的反應較晚，這意味著它們可能向交易員與投資人發出錯誤訊號。
市場反應
美股周五開盤走市波動，其中那斯達克指數受到 Snap(SNAP-US)、推特 (TWTR-US) 相繼黯淡財報影響走跌。截稿前，道瓊工業指數跌上漲 40 點或 0.13%，暫報 32,077.09 點；那斯達克綜合指數下跌 105.34 點或近 0.9%，暫報 11,954.31 點；標普 500 指數下跌近 0.2%，暫報 3,990.75 點；費城半導體指數跌 1.7%，暫報 2,867.47 點。
美國 10 年期公債殖利率跌至 2.801%、美元指數跌至 106.23，黃金漲近 1%，報每盎司 1,729 美元。