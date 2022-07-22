商業活動萎縮！美國7月服務業、綜合PMI跌破榮枯線 經濟衰退擔憂加劇

根據標普全球（S&P Global）周五（22 日）編制的採購經理人初步調查，美國 7 月經濟活動意外萎縮，表明在通膨壓力加大、商品與服務需求減弱的背景下，經濟前景正在迅速惡化。

美國 7 月 Markit PMI 報告：

製造業 PMI 初值報 52.3，略高市場預期 52，前值為 52.7，創 25 個月新低

服務業 PMI 初值報 47，遠低於市場預期 52.6，前值為 52.7，創 26 個月新低

綜合 PMI 初值報 47.5，前值為 52.3，創 26 個月新低

藍：服務業 PMI，綠：製造業 PMI，紅：花旗驚奇指數 (圖：Zerohedge)

數據顯示，美國 7 月綜合 PMI 與服務業 PMI 初值雙雙跌破 50 的榮枯線，其中綜合 PMI 初值是為新冠疫情導致封鎖措施以來首次萎縮，而服務業 PMI 初值暴跌的原因是受到高通膨與需求疲軟拖累銷售。

值得注意的是，服務業占美國國內生產毛額（GDP）70% 左右，這次的數據結果對經濟前景並非好兆頭，可能會導致第三季經濟成長萎縮。

另外，製造業 PMI 初值表現雖略高於預期，但仍較前值有所下降，主要是受到新訂單下滑拖累，增幅為兩年來最慢。

令人失望的宏觀經濟數據可能加劇大眾的擔憂，在金融環境收緊之際，整體經濟正走向硬著陸。金融環境收緊在一定程度上是由聯準會（Fed）為穩定通膨激進升息所引發。儘管夏季通常是比較平靜的季節，但不確定性增加可能會在短期內加劇市場波動。

價格方面，成本負擔依然沉重，但漲幅較 5 月的高點有所放緩，表明通膨可能即將出現緩解。這種假設可能讓 Fed 在今年晚些時候轉為較鴿派的貨幣政策立場，特別是如果經濟成長狀況繼續惡化的話。此外，Fed 的立場轉變可能會成為風險資產決定性的轉捩點，為美國股市的可持續復甦奠定基礎。

整體來說，今天這份悲觀的數據報告增加了中期經濟衰退的可能性。誠然就業市場的強勁勢頭抵銷對經濟下滑的一些嚴重擔憂，但重要的是，就業指標是反映商業活動滯緩的晴雨表，對新形勢的反應較晚，這意味著它們可能向交易員與投資人發出錯誤訊號。

市場反應

美股周五開盤走市波動，其中那斯達克指數受到 Snap(SNAP-US)、推特 (TWTR-US) 相繼黯淡財報影響走跌。截稿前，道瓊工業指數跌上漲 40 點或 0.13%，暫報 32,077.09 點；那斯達克綜合指數下跌 105.34 點或近 0.9%，暫報 11,954.31 點；標普 500 指數下跌近 0.2%，暫報 3,990.75 點；費城半導體指數跌 1.7%，暫報 2,867.47 點。

美國 10 年期公債殖利率跌至 2.801%、美元指數跌至 106.23，黃金漲近 1%，報每盎司 1,729 美元。