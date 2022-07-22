〈財報〉Snap Q2業績遜色 未提供Q3財測 盤後崩跌26%

社交媒體公司 Snap (SNAP-US) 周四 (21 日) 盤後公布令人失望的第二季業績，且因營收成長疲軟而計劃放緩招聘，盤後股價應聲暴跌逾 26%。

Snap 並未提供第三季財測，理由是「前景能見度仍極具挑戰。」Snap 表示，第三季目前為止的營收「大致上與去年同期持平」。Refinitiv 數據顯示，分析師預計第三季營收成長 18%。

該公司在信上表示：「無論當前阻力情況，我們對所公布的業績並不滿意。事實證明，今年第二季較我們預期更具挑戰性，目前公司計劃大幅減緩招聘，同時壓低營運成本的增長速度。」

近時確認，Snap 周四交易時間收高 5.42% 至每股 16.35 美元，但盤後崩跌 26.48%，報每股 12.02 美元。

Q2 財報關鍵數據 vs 分析師預期共識

調整後 EPS：虧 損 2 美分 vs. 虧損 1 美分 (根據 Refinitiv 調查)

營收：年增 13% 至 11.1 億美元 vs. 11.4 億美元 (根據 Refinitiv 調查)

全球每日活躍用戶人數 (DAU)： 3.47 億人 vs. 3.442 億人 (根據 StreetAccount 調查)

對 Snap 來說，今年是艱難的一年，其股價已流失近 2/3。Snap 在 5 月表示，因為宏觀經濟環境快速惡化程度超乎預期，將無法達到先前設定的第二季財測目標，導致當時股價崩跌 43%。

Snap 今年迄今股價走勢

即使財測已調降，Snap 仍無法達到預期，營收僅年增 13%，低於分析師估計的 16% 成長幅度。

Snap 將第二季業績遜色歸咎於自家線上廣告平台的需求放緩。此外，經濟充滿挑戰、蘋果 (AAPL-US) 去年更新 iOS 隱私設定帶來的衝擊，以及抖音之類的同業競爭加劇，這些都令廣告商縮減其支出。

Snap 表示，由於通膨造成投入成本壓力，就算是相較健康的企業也削減其廣告承諾。「在某些高成長產業，因應資本成本不斷上升，企業正在重新評估投資水準，這可能會進一步反映在廣告活動預算上，以及每回競價水準。」

Snap 宣布人事消息，共同創辦人兼執行長 Evan Spiegel 和技術長 Bobby Murphy 同意續任，至少留任至 2027 年 1 月，關於續任的新契約，Spiegel 和 Murphy 將接受年薪 1 美元且沒有股權補償。

Snap 同時宣布高達 5 億美元的庫藏股計畫。

本周稍早，Snap 推出網頁版 Snapchat。此前不久，該公司甫推出 Snapchat+ 付費訂閱計畫，每月收費 3.99 美元，讓用戶可訪問早期功能並查看誰曾經觀看過他們的 Snap。

Meta 、Alphabet 跟進大跌

推特 (TWTR-US) 預計周五公布財報，下周谷歌母公司 Alphabet (GOOGL-US) 和臉書母公司 Meta (META-US) 也將相繼公布財報，屆時投資者將更清楚網路廣告環境情形。

Snap 公布財報後，Meta 和 Pinterest (PINS-US) 周四盤後也大跌 5% 左右，而 Alphabet 下跌 2.8%，推特下跌 1.7%。

去年 9 月 Snap 市值達 1360 億美元巔峰，但以周四盤後定價計算，目前市值剩下 200 億美元。