〈財報〉特斯拉Q2獲利優預期 長期交車展望不變 盤後一度漲逾4%

隨著上海廠停工負面效應浮現，特斯拉 (TSLA-US) 周三 (20 日) 盤後公布第二季獲利為兩年多以來首見的季度萎縮，但仍優於市場預期，該公司並重申 50% 的長期年均交車成長展望不變，盤後股價一度漲逾 4%。

即使執行長馬斯克 (Elon Musk) 曾在 4 月展現樂觀態度，看好今年產出超過 150 萬輛電動車，年增 60%，且有望提前實現 50% 的年均交車增長目標，但近月來的重重挑戰，不禁讓市場對特斯拉實現長期目標的能力感到憂心。

儘管如此，特斯拉周三重申交車目標不變，顯示公司仍有信心在下半年彌補流失的產量。

不過，特斯拉表示，零件供應、勞動力短缺與物流等問題，導致上季的工廠產能難以滿載，且柏林和德州廠增產與否，取決於新車型的發布是否順利與供應鏈的改善情況。

馬斯克在財報電話會議上指出，特斯拉的柏林廠 6 月單周產量超過 1000 輛，德州新廠也有望在未來幾個月內實現每周超過 1000 輛的產量目標。

財報發布後，特斯拉盤後一度漲逾 4%，截稿前漲勢收斂至 1.5%，暫報每股 753.48 美元。該股周三收盤漲 0.80%，今年迄今已跌 30%。

Q2(截至 6 月 30 日) 財報關鍵數據 v.s. Refinitiv 預期

營收：169.3 億美元，季減 10%，年增 42%，市場預期為 171 億美元

(Non-GAAP) 淨利：26.2 億美元，年增 62%

調整後 EBITDA：37.9 億美元，年增 52%

(Non-GAAP)EPS：2.27 美元，季減 30%，年增 57%，市場預期為 1.81 美元

汽車毛利率：27.9%，去年同期為 28.4%

營收按業務分拆

汽車業務：146 億美元

能源生產和儲存業務：8.66 億美元

服務和其他業務：14.7 億美元

(圖：CNBC)

特斯拉本月初公布 Q2 汽車交付量為 254,695 輛，年增 27%，但較上季下滑 18%，2020 年底以來的連續季度增長紀錄就此中斷。

其中，受通膨、電動車電池零件供應競爭加劇與美元升值等因素影響，Q2 汽車毛利率自上季的 32.9% 下滑至 27.9%，也低於去年同期的 28.4%。

另外，透過向其他汽車製造商販售監管信貸的收入在 Q2 達 3.44 億美元，且較去年同期減少 1000 萬美元或近 3%。

比特幣投資

特斯拉還提供有關加密貨幣資產的相關細節，顯示該公司已在 Q2 將 75% 的比特幣轉換為法定貨幣，為資產負債表新增 9.36 億美元現金。整體來說，特斯拉 Q2 現金和約當現金在上季增加 8.47 億美元。

馬斯克解釋，之所以拋售大量比特幣資產，是因為不確定中國何時能解封，而盡可能讓現金部位最大化對公司來說非常重要，他也強調不應將此視為對比特幣的某種判斷。

特斯拉於 2021 年初購買價值 15 億美元的比特幣，當時交易價超過 28,000 美元，在歷經慘烈拋售後，比特幣在 6 月中旬一度跌破 17,700 美元。

特斯拉執行長馬斯克 (Elon Musk) (圖：AFP)

通膨不確定性

受制於高成本、低產量和供應鏈問題，馬斯克 5 月下旬時坦言，德州和柏林新廠宛如「燒錢的巨大熔爐」，為公司帶來數十億美元的損失。

特斯拉財務長 Zachary Kirkhorn 於周三財報會議上警告，德州和柏林廠的效率低落，將持續影響公司今年獲利，但隨著公司加快生產步伐，影響應會降低。