路透調查：Fed估7 月升3碼 美經濟衰退機率為40%

市場持續關注美國聯準會 (Fed) 將在下週公布的利率決議。調查結果顯示，市場預估明年經濟衰退的機率升至 40%，不過多數經濟學家預期 Fed 將維持升息 3 碼 (75 個基點)，而不是 4 碼。

美國 6 月消費者物價指數 (CPI) 升至 9.1%，再創 40 年新高，引發市場臆測 Fed 將採行更激進舉措，恐怕將在本月利率會議上升息 4 碼，以因應通膨飆升。

不過，有幾位鷹派官員公開表態支持升息 3 碼，原因是過快升息速度恐將導致經濟呈現非必要疲軟，緩和升息 4 碼的恐慌。

路透在 7 月 14 日至 20 日進行的調查中發現，102 位經濟學家中有 98 位預計 Fed 將在 7 月會議中升息 3 碼，使利率區間來到 2.25% 至 2.50%。另外僅有 4 位預估將升息 4 碼。

此外，大多數經濟學家預期，Fed 將在 9 月放緩升息步調至 2 碼，隨後在 11 月和 12 月的會議上僅升息 1 碼。

另外，調查結果也顯示，受調的經濟學家平均預估，未來一年美國經濟衰退的機率為 40%，未來兩年內發生衰退的機率為 50%，高於 6 月份調查中的 25% 和 40%。

花旗集團首席全球經濟學家席茲 (Nathan Sheets) 先前也預估，經濟衰退的可能性為 50%。席茲認為 ，Fed 升息和高通膨的完美風暴，正日益對消費者支出和經濟產出構成壓力。

高盛執行長 David Solomon 先前也預期，美國在 2 年內出現經濟衰退的可能性為 50%，此外，在未來 12 個月內出現經濟衰退的可能性為 30%。