花旗經濟學家：全球經濟衰退是明確而現實的危險

花旗集團（Citi Group）經濟學家周三（20 日）已將全球經濟衰退列為「明確而現實的危險」，並且重申他們預估出現這種衰退的可能性為 50%。

以 Nathan Sheets 為首的花旗經濟學家在今日給客戶的報告中表示，目前預估今年全球經濟將成長 2.9%、2023 年將成長 2.6%，略低於先前預期。這意味著全球經濟成長將低於趨勢水準，美國與歐元區預料在未來 12 至 18 個月陷入溫和衰退。

其中兩位經濟學表示：「總而言之，我們的預測是全球經濟將度過難關，避免同步下滑，但是我們預測的經濟衰退風險似乎嚴重偏向下行，因此也重申 50% 的衰退預期。」他們強調：「毫無疑問，全球經濟衰退是一種明確而現實的危險。」

此外，目前俄國北溪一號天然氣管線供應問題備受市場矚目，花旗集團以 Beata Manthey 為首的策略師在昨日的報告中提到，就目前情況而言，天然氣管道被完全關閉的可能性仍然大於恢復使用的可能性。

花旗的預測顯示，俄羅斯切斷對歐洲的天然氣供應，將導致歐元區國內生產毛額（GDP）減少大約 1%，且此舉將進一步推高能源與通膨，將歐元區經濟拖入溫和衰退，其中德國與義大利受到的負面影響最大。

Manthey 表示，因俄羅斯切斷天然氣供應引發的歐洲經濟衰退，將使得歐洲股票的每股獲利萎縮 10%，可能推動歐股較當前水準下跌 10%。