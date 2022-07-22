安倍晉三國葬 定9/27在日本武道館舉行

日本內閣官房長官松野博一周五 (22 日) 在記者會上宣布，日本政府周五在內閣會議上決定，將於 9 月 27 日，在東京的日本武道館為前首相安倍晉三舉行國葬儀式，正式名稱為「故安倍晋三國葬儀」。

該儀式由日本現任首相岸田文雄擔任葬儀委員長，儀式過程將從簡、莊嚴，不涉宗教，經費從國家預算的一般預備費支出。

日本政府接受國外政要參加，相關訊息也將傳達給與日本政府有外交關係的各個國家。

上次日本政府舉行國葬是在 1967 年，為日本前首相吉田茂舉行的葬儀。而在 2019 年過世的日本前首相中曾根康弘等其他出身自民黨的前首相，通常都以內閣 / 自民黨合辦等方式舉行。

日本首相岸田文雄在本月 14 日的記者會上，針對這次實施國葬的理由提出說明，他表示安倍晉三生前以卓越的領導能力和執行力，為日本擔起首相重任。

當年吉田茂的國葬，有日本皇太子夫婦和各國外交使節列席。預料這次日本政府舉行的國葬，會有相當人數的元首級政要都將前往日本。日本高階官員透露，俄羅斯表示普丁總統應該不會赴日，但是政府關係人士應該會列席；另根據美國立場保守的《布萊巴特新聞網》(Breitbart News)，美國前總統川普正考慮出席。