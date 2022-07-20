黑石策略師：Fed升息周期將延續至明年 最終利率近5%

黑石集團 (Blackstone) 策略師在一份報告中表示，由於美國高通膨「根深蒂固」，美國聯準會 (Fed) 升息週期將延續至明年，最終利率將接近 5%。

黑石首席投資策略師 Joseph Zidle 表示，他認為利率可能會超過 4.5%，甚至可能接近 5%。房屋和薪資等多項指標都顯示美國通膨持續升溫，這將需要央行採取更長時間因應措施。黑石也預計 Fed 將在 7 月的利率會議上升息 3 碼 (75 個基點)。

芝加哥商品交易所集團 (CME Group) 分析顯示，投資人現在對 Fed 於 9 月升息 3 碼的押注為 13%，低於他發表言論前的 23%，升息 4 碼的機率高達 80%。

摩根大通經濟學家 Michael Feroli 預估，如果 Fed 真的在 7 月升息 4 碼、9 月升息 3 碼，今年晚些時候的經濟成長前景可能會惡化。

利率上升、通膨和緊縮的金融環境導致經濟前景黯淡，消費者支出和工廠生產數據也都浮現放緩跡象，不免引發市場對經濟衰退的擔憂。野村經濟學家預計，經濟衰退可能在今年第四季開始。

道明證券 (TD Securities) 全球策略主管凱利 (Richard Kelly) 表示，最快在 2022 年第 2 季末，經濟就可能會陷入技術性衰退，也就是連續兩季出現負成長。市場分析師將密切關注 7 月 28 日經濟分析局對此的估計初值。