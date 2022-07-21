高盛CEO：未來2年美國經濟衰退可能性為50%

高盛執行長 David Solomon 表示，美國在 2 年內出現經濟衰退的可能性為 50%，此外，在未來 12 個月內出現經濟衰退的可能性為 30%。

Solomon 表示，隨著美國聯準會 (Fed) 持續因應高通膨，經濟狀況肯定會收緊，同時他也強調市場面臨的不確定性。

Solomon 說道：「我們認為經濟衰退的可能性，已比過去一段時間高，每個人都需要謹慎一點。雖然市場暴跌，但沒人能預測未來會發生什麼。」

華爾街對經濟衰退的擔憂高漲，令市場更加震盪不安，但分析師更傾向溫和衰退。Solomo 提及華爾街最新的財報，認為雖然業績有些乏善可陳，但仍刺激了市場活動。

Solomon 先前表示，他認為，隨著世界各國央行繼續收緊金融環境對抗通膨，各資產類別本已動盪的市場將繼續震盪。他目前最擔心的是，央行對抗通膨的行動將開始對「企業信心與消費者活動」造成打擊，預料未來市場波動會更大、不確定性也會更大。

Solomon 也曾說道，在與經營大型全球企業執行長對話時，他們皆表示供應鏈通膨狀況仍然持續。Solomon 也提到，自家公司的經濟學家認為，今年下半年通膨率可能會下降，但答案仍不確定，需要持續觀察。