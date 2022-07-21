國際金價走跌 都是強勢美元的錯?

美元正以近 20 年來的強勢姿態跨入下半年，這也讓國際金價面對龐大壓力。觀察上半年國際金價走勢，在第 1 季的漲幅明顯比能源和農產品遜色不少，而目前大宗商品的「超級週期」開始放緩，黃金賣壓也似乎更加沉重。

現貨黃金周三 (20 日) 盤中跌至每盎司 1,689 美元，失守每盎司 1,700 美元關卡。據金融媒體彙編的初步數據顯示，黃金 ETF 的持有量已連續 15 天下滑，寫下 2021 年 3 月以來的最長紀錄。

黃金行情在 2022 年歷經多次波動，俄烏戰爭爆發後，金價在 3 月時雖一度逼近歷史高點，不過在美國聯準會加快收緊貨幣政策，還有美元指數在升息、避險需求和經濟衰退懸念等多重因素下往上竄升，金價也從高點下挫，幅度超過 15%。

富國銀行投資研究所 (WFII) 針對金價承壓問題表示，實際利率有時候可能是影響金價走向的重要關鍵，可是目前顯然並非如此。

上週 ICE 美元指數一度衝破 109 關卡，創下逾 20 年的高點紀錄，也對大宗商品價格帶來不小衝擊。隨著美元走強，美元計價為主的大宗商品行情跟著水漲船高，這也導致需求受到拖累，因此強勢美元也被業界人士認為是當前金價無法衝高的元兇。

統計數據顯示，美元和黃金走勢的負相關性，從去年 9 月至今有加深跡象。富國銀行投資研究所表示，問題都出在美元，而經濟衰退的潛在風險有機會為黃金帶來部分買盤，可是不會有實質性的大量買盤，也預料今後市場將由美元主導。

關於金價前景，瑞銀財富管理部門的 9 月底和年底金價預測，已從原先 1800 美元和 1700 美元下修至 1600 美元。花旗集團也預測金價在 2022 年內，有可能跌至 1600 美元前後。而瑞銀和花旗也都認為，金價會在 2022 年觸底，並於 2023 年回彈。

景順首席全球市場策略師認為，美元可能持續走強，聯準會比其他主要央行更為鷹派的姿態，應該會給美元帶來支撐；但是地緣政治緊張情勢如果惡化，或者通膨沒有迅速衝頂，那麼金價就可能出現多次波動。