WGC：6月全球黃金ETF持倉連兩月減少 下半年恐面臨更多挑戰

根據世界黃金協會 (WGC) 最新的報告，上半年黃金是表現最好的資產之一，然而，下半年黃金市場將面臨更多挑戰。此外，在 6 月份，全球黃金 ETF 連續第二個月出現資金流出。

數據顯示，6 月全球黃金 ETF 持倉減少 28 公噸，約 17 億美元，主要流出市場為北美及歐洲。連續兩個月的流出，使得全球黃金 ETF 在第二季轉為淨流出 39 公噸。不過，累計上半年仍有 234 公噸的淨流入，全球總持倉量為 3,792 噸，約為 2,210 億美元，年增 6%。

6 月份北美 ETF 淨流出 26 公噸，主要來自大型及流動性強的美國基金，由於市場關注聯準會升息，以及強勢美元影響，黃金相關投資受到壓抑。

不過，6 月份亞洲的黃金 ETF 持倉小幅增加了 1 公噸，約 1,100 萬美元。金價區間波動和中國當地股市走強，拉低了投資人對黃金 ETF 的投資意願。

WGC 表示，上半年由於金價走高、股市疲軟、通膨預期上升和地緣政治事件推動，第一季對黃金 ETF 的需求飆升至 273 公噸。然而，隨著升息和貨幣緊縮成為主流，第二季開始出現逆轉。

報告認為，下半年全球投資人都面臨著更具挑戰性的市場環境，要應對升息、高通膨和持續的地緣政治風險等交錯的因素。金價在短期內可能仍對實質利率、全球央行收緊貨幣政策的速度以及通膨等反應敏感。