安全邊際大師Seth Klarman：黃金在危機中很有價值

美國避險基金 Baupost 總裁、《安全邊際》的作者克拉曼 (Seth Klarman) 週五 (1 日) 表示：「我是黃金粉絲，我認為黃金在危機中很有價值。」

克拉曼是價值投資法的「信徒」，是連巴菲特都想找的經理人，曾在 30 年內只用 5 成持倉部位就創造了年複合成長率 20% 的傳奇功蹟，他在最新報告中建議投資人持有一些黃金。

克拉曼提到：「如果世界變成地獄，戰爭擴大並變得更糟，人們不禁會問怎麼知道哪些東西是值錢的？人們確保持有一些黃金，因為不想在絕望的時候沒有錢。也許這樣的情況永遠不會出現，但我認為投資人謹慎的做法是在投資組合中持有一點黃金。」

他進一步解釋：「聯準會是無所不知的嗎？市場開始相信事實並非如此。那些人並不真正知道他們在做什麼，這是一個巨大的金融實驗，投資人受制於他們的實驗，他們現在可能正在出錯，所以神請幫助我們。」

同時，Mikhail Sprogis 為首的高盛大宗商品研究團隊也看多黃金，認為「財富衝擊」抑制黃金的漲勢，並將黃金目標價上調至每盎司 2500 美元。

黃金近期因為地緣政治混亂、貨幣政策不確定性 (降息預期飆升)，以及對經濟衰退的擔憂日益加劇，紐約黃金期貨價格週五一度跌破每盎司 1800 美元關鍵價位，收跌 0.3%，報每盎司 1801.50 美元，創 2 月以來最低。

隨著人民幣貶值，黃金也隨之走低 (圖片：zerohedge / 高盛)

高盛分析師認為，本季黃金拋售與人民幣走弱一致，主要反映封鎖對中國經濟的影響，中國人民銀行允許人民幣貶值以緩解金融狀況。隨著人民幣貶值，黃金也隨之走低，4 月份黃金首飾銷售額年降 30%。而且從歷史上看，在主要貨幣中，人民幣對黃金走勢影響最大。

從歷史上看，在主要貨幣中，人民幣對黃金走勢影響最大 (圖片：zerohedge / 高盛)

隨著中國解封，高盛分析師研判，中國經濟增長將得到政策支持的提振，對財富衝擊黃金的走勢將逆轉，而且對美國軟著陸越來越缺乏信心應會提振對黃金的恐懼需求。本質上來說，金價走揚不是不出現，而是延遲出現。